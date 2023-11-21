https://ria.ru/20231121/chuvashiya-1910842641.html

Фрадков: ПСБ расширяет банковскую деятельность в Чувашии

Фрадков: ПСБ расширяет банковскую деятельность в Чувашии - РИА Новости, 21.11.2023

Фрадков: ПСБ расширяет банковскую деятельность в Чувашии

Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках рабочей поездки в Чувашскую Республику встретился с главой региона Олегом Николаевым и обсудил ключевые вопросы... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:43

2023-11-21T15:43

2023-11-21T15:43

чувашская республика (чувашия)

петр фрадков

псб (банк псб)

банки

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках рабочей поездки в Чувашскую Республику встретился с главой региона Олегом Николаевым и обсудил ключевые вопросы взаимодействия банка и правительства республики в рамках ранее подписанного двустороннего соглашения о сотрудничестве, сообщает пресс-служба кредитной организации. "ПСБ последовательно расширяет банковскую деятельность в Чувашии, в тесном взаимодействии с правительством республики, реализуя проекты социально-экономического развития региона. В их числе – поддержка промышленности, льготное кредитование малого и среднего бизнеса, программы доступной ипотеки и потребительского кредитования для населения, расширение современной финансовой инфраструктуры. Комплексный подход к развитию экономики способствует повышению инвестиционной привлекательности Чувашии, росту деловой активности и уровня жизни в республике", - отметил Фрадков, его слова приводит пресс-служба. Николаев отметил, что Чувашскую Республику и Промсвязьбанк связывает проверенное временем конструктивное сотрудничество по многим направлениям деятельности. "Реализуемые банком проекты заслуживают самого внимательного рассмотрения. В частности, интерес сейчас представляет программа по обеспечению жильем сотрудников оборонных предприятий. Уже сегодня наши предприятия испытывают потребность в тысячах рабочих, инженерных кадров. Рассчитываем, что по итогам совместного обсуждения мы сможем в дальнейшем выйти на конкретные параметры взаимодействия в этой области", - отметил глава региона. Также в ходе рабочего визита Фрадков принял участие в заседании регионального отделения Союза машиностроителей России. "Чувашское отделение – одно из ведущих региональных объединений российских машиностроителей. Мы нацелены на развитие машиностроительного комплекса – а это в первую очередь требует инвестиций в человеческий капитал, в подготовку и поддержку квалифицированных кадров для оборонного комплекса и промышленности. ПСБ реализует целый ряд проектов, направленных на развитие инженерных кадров в стране и повышение престижа технических профессий", - отметил Фрадков, который является заместителем председателя ООО "СоюзМаш России" и курирует Чувашское региональное отделение. В торжественной обстановке председатель ПСБ наградил призеров многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда", которая проходит ежегодно среди учащихся 7-11 классов и является самой масштабной олимпиадой под эгидой министерства образования и науки России.

https://ria.ru/20231120/mariy_el-1910669830.html

чувашская республика (чувашия)

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чувашская республика (чувашия), петр фрадков, псб (банк псб), банки