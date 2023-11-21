https://ria.ru/20231121/biznes-missiya-1910925102.html

Бизнес-миссия делегации Тверской области в КНР вызвала интерес местных СМИ

Бизнес-миссия делегации Тверской области в КНР вызвала интерес местных СМИ - РИА Новости, 21.11.2023

Бизнес-миссия делегации Тверской области в КНР вызвала интерес местных СМИ

Бизнес-миссия делегации Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени в Китайскую Народную Республику, которая проходит с 20 по 23 ноября в городе... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T21:30

2023-11-21T21:30

2023-11-21T21:30

тверская область

китай

ляонин

тверская область

бизнес

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ТВЕРЬ, 21 ноя - РИА Новости. Бизнес-миссия делегации Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени в Китайскую Народную Республику, которая проходит с 20 по 23 ноября в городе Шэньяне провинции Ляонин, вызвала интерес не только у компаний КНР – потенциальных партнеров Верхневолжья, но и у средств массовой информации, сообщает пресс-служба регионального правительства. В ведущих китайских СМИ вышли материалы о мероприятиях в рамках бизнес-миссии Тверской области в КНР. 21 ноября в рамках бизнес-миссии состоялась конференция по дружественному обмену и торгово-экономическому сотрудничеству между Тверской областью и провинцией Ляонин. Руденя представил на ней инвестиционный и промышленный потенциал Верхневолжья. В составе тверской делегации – около 20 компаний региона, которые проводят деловые переговоры с китайскими партнерами по вопросам сотрудничества в разных отраслях. "Мы наметили основные направления нашего взаимодействия: это торговля, строительство, радиоэлектронная промышленность, машиностроение. В ближайшее время будут подготовлены предложения по участию российских и китайских предпринимателей в развитии наших двусторонних взаимоотношений. Основные проекты – привлечение китайского бизнеса в технопарки, участие компаний из Китая в возведении инфраструктурных объектов в тверском регионе. Это также новые возможности двустороннего сотрудничества в агропроме, пищепроме, в медицине, сфере туризма и, конечно, культурный обмен", - отметил Руденя.

https://ria.ru/20231121/peregovory-1910906947.html

китай

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китай, ляонин, тверская область, бизнес