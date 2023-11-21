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Движение по Транскавказской магистрали перекрыли из-за ухудшения погоды
Движение по Транскавказской магистрали перекрыли из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 21.11.2023
Движение по Транскавказской магистрали перекрыли из-за ухудшения погоды
Транскавказская автомагистраль закрыта в обоих направлениях из-за ухудшения погодных условий, сообщает во вторник МЧС Южной Осетии. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T02:40
2023-11-21T02:40
2023-11-21T02:40
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ЦХИНВАЛ, 21 ноя – РИА Новости. Транскавказская автомагистраль закрыта в обоих направлениях из-за ухудшения погодных условий, сообщает во вторник МЧС Южной Осетии. "Транскам закрыт! Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали в связи с ухудшением погодных условий и невозможностью обеспечения безопасного проезда", - говорится в сообщении. Запрет на проезд введен в обоих направлениях до особого распоряжения. Ранее МЧС призвало водителей в целях безопасности перейти на зимнюю резину из-за снегопада на Транскавказской магистрали, а водителям большегрузов не выезжать без технической подготовки. Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с внешним миром. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью.
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южная осетия, в мире
Движение по Транскавказской магистрали перекрыли из-за ухудшения погоды
МЧС Южной Осетии: Транскавказская автомагистраль закрыта из-за ухудшения погоды
ЦХИНВАЛ, 21 ноя – РИА Новости. Транскавказская автомагистраль закрыта в обоих направлениях из-за ухудшения погодных условий, сообщает во вторник МЧС Южной Осетии.
«
"Транскам закрыт! Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали в связи с ухудшением погодных условий и невозможностью обеспечения безопасного проезда", - говорится в сообщении.
Запрет на проезд введен в обоих направлениях до особого распоряжения.
Ранее МЧС призвало водителей в целях безопасности перейти на зимнюю резину из-за снегопада на Транскавказской магистрали, а водителям большегрузов не выезжать без технической подготовки.
Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с внешним миром. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью.
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