https://ria.ru/20231121/avtobiznes-1910710467.html
Средняя зарплата в российском автобизнесе выросла на 14 процентов
Средняя зарплата в российском автобизнесе выросла на 14 процентов - РИА Новости, 21.11.2023
Средняя зарплата в российском автобизнесе выросла на 14 процентов
Средняя зарплата в российском автобизнесе выросла на 14%, до 75,7 тысячи рублей за год, а спрос на таких специалистов - на 40%, говорится в исследовании сервиса РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T04:38
2023-11-21T04:38
2023-11-21T04:38
зарплата
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Средняя зарплата в российском автобизнесе выросла на 14%, до 75,7 тысячи рублей за год, а спрос на таких специалистов - на 40%, говорится в исследовании сервиса "Зарплата.ру", имеющемся в распоряжении РИА Новости. "Спрос на специалистов в сфере автобизнеса за год увеличился на 40%. При этом количество соискателей в отрасли заметно снижается с 2020 года, и кадровый голод в сфере только увеличивается … Медианная зарплата в сфере автобизнеса за год увеличилась на 14% и составила 75,7 тысячи рублей ", - следует из исследования сервиса. Отмечается, что наибольший прирост зарплатного предложения - на 42% - наблюдается у диагностов год к году, до 92 тысяч рублей, а также у мотористов - до 80,3 тысячи рублей, автомехаников легковых и грузовых автомобилей - 73 тысячи рублей и 78,8 тысячи рублей соответственно. Увеличилось зарплатной предложение и у жестянщиков-маляров - на 7%, до 84,5 тысячи рублей. По словам руководителя департамента аналитики сервиса Юрия Михеева, сфера промышленности испытывает колоссальный дефицит кадров, поэтому работодатели начали активно конкурировать за персонал и переманивать его на производство более интересными зарплатными предложениями, а также улучшенным соцпакетом. В свою очередь специалисты отметили повышенный спрос на диагностов, автослесарей легковых и грузовых автомобилей, а еще на жестянщиков-маляров. Михеев добавил, что дефицит специалистов в отрасли усугубляется снижением продаж новых автомобилей: люди не стремятся покупать новые автомобили, поэтому спрос на ремонт машин только растет. "Интерес к профессии в автомобильной отрасли снижается год к году. Так, автосервисам зачастую приходится запускать свои программы обучения, активно брать соискателей на стажировки и доучивать, поскольку выпускников технических вузов и колледжей, которые специализируются на автомобильной технике, не хватает", - прокомментировал он.
https://ria.ru/20231120/zarplaty-1910465899.html
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зарплата
Средняя зарплата в российском автобизнесе выросла на 14 процентов
Исследование: средняя зарплата в автобизнесе выросла до 75,7 тысячи рублей
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Средняя зарплата в российском автобизнесе выросла на 14%, до 75,7 тысячи рублей за год, а спрос на таких специалистов - на 40%, говорится в исследовании сервиса "Зарплата.ру", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
«
"Спрос на специалистов в сфере автобизнеса за год увеличился на 40%. При этом количество соискателей в отрасли заметно снижается с 2020 года, и кадровый голод в сфере только увеличивается … Медианная зарплата в сфере автобизнеса за год увеличилась на 14% и составила 75,7 тысячи рублей ", - следует из исследования сервиса.
Отмечается, что наибольший прирост зарплатного предложения - на 42% - наблюдается у диагностов год к году, до 92 тысяч рублей, а также у мотористов - до 80,3 тысячи рублей, автомехаников легковых и грузовых автомобилей - 73 тысячи рублей и 78,8 тысячи рублей соответственно. Увеличилось зарплатной предложение и у жестянщиков-маляров - на 7%, до 84,5 тысячи рублей.
По словам руководителя департамента аналитики сервиса Юрия Михеева, сфера промышленности испытывает колоссальный дефицит кадров, поэтому работодатели начали активно конкурировать за персонал и переманивать его на производство более интересными зарплатными предложениями, а также улучшенным соцпакетом.
В свою очередь специалисты отметили повышенный спрос на диагностов, автослесарей легковых и грузовых автомобилей, а еще на жестянщиков-маляров.
Михеев добавил, что дефицит специалистов в отрасли усугубляется снижением продаж новых автомобилей: люди не стремятся покупать новые автомобили, поэтому спрос на ремонт машин только растет.
"Интерес к профессии в автомобильной отрасли снижается год к году. Так, автосервисам зачастую приходится запускать свои программы обучения, активно брать соискателей на стажировки и доучивать, поскольку выпускников технических вузов и колледжей, которые специализируются на автомобильной технике, не хватает", - прокомментировал он.
Названы регионы — лидеры по уровню зарплат