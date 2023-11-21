https://ria.ru/20231121/astrakhan-1910883709.html
МВД уточнило число пострадавших после употребления наркотиков в Астрахани
МВД уточнило число пострадавших после употребления наркотиков в Астрахани - РИА Новости, 21.11.2023
МВД уточнило число пострадавших после употребления наркотиков в Астрахани
Число пострадавших после употребления наркотиков в Астрахани, по уточненным данным, достигло 21, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:53
2023-11-21T17:53
2023-11-21T18:11
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Число пострадавших после употребления наркотиков в Астрахани, по уточненным данным, достигло 21, сообщает УМВД России по региону.Ранее областной Минздрав сообщил, что с 17 ноября в больницу в Астрахани поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. В анализах у пациентов были выявлены следы метадона - крайне токсичного наркотика из группы опиоидов."Уточнено количество пострадавших, составившее 21 человек. Проведены обыски в их местах жительства", - говорится в сообщении. В ходе предварительного следствия назначены комплексные генетические и другие экспертизы.По подозрению в незаконном сбыте наркотиков и возможной причастности к происшествию были задержаны трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Следствие планирует ходатайствовать о заключении их под стражу.Также во вторник региональный СК сообщил, что 19 ноября в Астрахани погибли три человека после отравления неизвестным веществом. Все они употребляли наркотики. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20231113/sud-1909139301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, россия, киргизия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астрахань, Россия, Киргизия, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД уточнило число пострадавших после употребления наркотиков в Астрахани
УМВД: после употребления наркотиков в Астрахани пострадал 21 человек