https://ria.ru/20231121/astrakhan-1910883709.html

МВД уточнило число пострадавших после употребления наркотиков в Астрахани

МВД уточнило число пострадавших после употребления наркотиков в Астрахани - РИА Новости, 21.11.2023

МВД уточнило число пострадавших после употребления наркотиков в Астрахани

Число пострадавших после употребления наркотиков в Астрахани, по уточненным данным, достигло 21, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:53

2023-11-21T17:53

2023-11-21T18:11

происшествия

астрахань

россия

киргизия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Число пострадавших после употребления наркотиков в Астрахани, по уточненным данным, достигло 21, сообщает УМВД России по региону.Ранее областной Минздрав сообщил, что с 17 ноября в больницу в Астрахани поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. В анализах у пациентов были выявлены следы метадона - крайне токсичного наркотика из группы опиоидов."Уточнено количество пострадавших, составившее 21 человек. Проведены обыски в их местах жительства", - говорится в сообщении. В ходе предварительного следствия назначены комплексные генетические и другие экспертизы.По подозрению в незаконном сбыте наркотиков и возможной причастности к происшествию были задержаны трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Следствие планирует ходатайствовать о заключении их под стражу.Также во вторник региональный СК сообщил, что 19 ноября в Астрахани погибли три человека после отравления неизвестным веществом. Все они употребляли наркотики. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20231113/sud-1909139301.html

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россия

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, астрахань, россия, киргизия, следственный комитет россии (ск рф)