https://ria.ru/20231120/zoloto-1910486711.html

Магаданский суд вынес приговор двум жителям за незаконную добычу золота

Магаданский суд вынес приговор двум жителям за незаконную добычу золота - РИА Новости, 20.11.2023

Магаданский суд вынес приговор двум жителям за незаконную добычу золота

Магаданский городской суд признал двух жителей региона виновными в незаконной добыче больше килограмма золота и даче взятки сотруднику ФСБ и приговорил их к 10... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T07:37

2023-11-20T07:37

2023-11-20T07:37

россия

магаданская область

происшествия

фсб

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МАГАДАН, 20 ноя - РИА Новости. Магаданский городской суд признал двух жителей региона виновными в незаконной добыче больше килограмма золота и даче взятки сотруднику ФСБ и приговорил их к 10 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда. "Судом установлено, что в период с марта по май 2022 года подсудимые неправомерно добыли промышленное золото общей массой 1 килограмм 299 граммов стоимостью 3 миллиона 974 тысячи рублей. В марте 2022 года подыскивали должностных лиц из числа сотрудников УФСБ России по Магаданской области, которые в силу занимаемых должностных положений за взятку в виде денег способны совершить в их интересах заведомо незаконные действия и бездействие", - говорится в сообщении. Поясняется, что злоумышленники в итоге дали взятку в 500 тысяч рублей сотруднику ФСБ, который взял ее в рамках оперативно-розыскных мероприятий. "Суд признал подсудимых виновными в совершении указанного преступления и назначил каждому наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения в виде лишения свободы на срок 10 лет, со штрафом в размере двукратной суммы взятки - один миллион рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Вещественные доказательства - сплавленное золото постановлено передать в собственность Российской Федерации", - уточняет ведомство.

https://ria.ru/20231120/brakonery-1910476142.html

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россия, магаданская область, происшествия, фсб