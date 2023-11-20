https://ria.ru/20231120/zhile-1910627727.html

Тюменская область досрочно завершит расселение аварийного жилья

Тюменская область досрочно завершит расселение аварийного жилья - РИА Новости, 20.11.2023

Тюменская область досрочно завершит расселение аварийного жилья

Тюменская область досрочно завершает программу по переселению из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, сообщает информационный центр правительства РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:19

2023-11-20T17:19

2023-11-20T17:19

тюменская область

общество

тюменская область

уватский район

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Тюменская область досрочно завершает программу по переселению из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, сообщает информационный центр правительства региона. Программа по расселению аварийных домов, выявленных до 2017 года, предполагает расселение с 45 тысяч квадратных метров жилья, благодаря ей условия проживания должны улучшиться более чем у 9 тысяч человек. На сегодня новое жилье уже получили 8875 человек. "В Тюменской области досрочно завершается программа по расселению аварийных домов, выявленных до 2017 года. Работы планируют закончить уже к концу 2023-го, опережая план почти на два года", – отмечается в сообщении. В качестве примера успешной реализации программы приводится вручение ключей девяти семьям в селе Демьянка Уватского района. Квартиры с чистовой отделкой они получили в новом трехэтажном доме. Всего за 2019-2023 годы в этом муниципалитете расселили 7500 квадратных метров аварийного жилья, жилищные условия улучшили более 290 человек.

https://ria.ru/20231020/pyatigorsk-1904220122.html

тюменская область

уватский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, тюменская область, уватский район