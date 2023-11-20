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Тюменская область досрочно завершит расселение аварийного жилья
Тюменская область досрочно завершит расселение аварийного жилья - РИА Новости, 20.11.2023
Тюменская область досрочно завершит расселение аварийного жилья
Тюменская область досрочно завершает программу по переселению из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, сообщает информационный центр правительства РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:19
2023-11-20T17:19
2023-11-20T17:19
тюменская область
общество
тюменская область
уватский район
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Тюменская область досрочно завершает программу по переселению из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, сообщает информационный центр правительства региона. Программа по расселению аварийных домов, выявленных до 2017 года, предполагает расселение с 45 тысяч квадратных метров жилья, благодаря ей условия проживания должны улучшиться более чем у 9 тысяч человек. На сегодня новое жилье уже получили 8875 человек. "В Тюменской области досрочно завершается программа по расселению аварийных домов, выявленных до 2017 года. Работы планируют закончить уже к концу 2023-го, опережая план почти на два года", – отмечается в сообщении. В качестве примера успешной реализации программы приводится вручение ключей девяти семьям в селе Демьянка Уватского района. Квартиры с чистовой отделкой они получили в новом трехэтажном доме. Всего за 2019-2023 годы в этом муниципалитете расселили 7500 квадратных метров аварийного жилья, жилищные условия улучшили более 290 человек.
https://ria.ru/20231020/pyatigorsk-1904220122.html
тюменская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тюменская область, уватский район
Тюменская область, Общество, Тюменская область, Уватский район
Тюменская область досрочно завершит расселение аварийного жилья
Тюменская область досрочно расселит жилье, признанное аварийным до 2017 года
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Тюменская область досрочно завершает программу по переселению из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, сообщает информационный центр правительства региона.
Программа по расселению аварийных домов, выявленных до 2017 года, предполагает расселение с 45 тысяч квадратных метров жилья, благодаря ей условия проживания должны улучшиться более чем у 9 тысяч человек. На сегодня новое жилье уже получили 8875 человек.
"В Тюменской области досрочно завершается программа по расселению аварийных домов, выявленных до 2017 года. Работы планируют закончить уже к концу 2023-го, опережая план почти на два года", – отмечается в сообщении.
В качестве примера успешной реализации программы приводится вручение ключей девяти семьям в селе Демьянка Уватского района
. Квартиры с чистовой отделкой они получили в новом трехэтажном доме. Всего за 2019-2023 годы в этом муниципалитете расселили 7500 квадратных метров аварийного жилья, жилищные условия улучшили более 290 человек.
В Пятигорске вручили ключи от квартир переселенцам из аварийного жилья