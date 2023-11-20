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ООН прокомментировала жестокость войны в Газе в отношении детей

ООН прокомментировала жестокость войны в Газе в отношении детей - РИА Новости, 20.11.2023

ООН прокомментировала жестокость войны в Газе в отношении детей

Война в Газе унесла множество жизней в рекордно короткие сроки и с уровнем жестокости, невиданным за последние десятилетия, за пять недель было убито более 4,6... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T15:20

2023-11-20T15:20

2023-11-20T15:20

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ЖЕНЕВА, 20 ноя – РИА Новости. Война в Газе унесла множество жизней в рекордно короткие сроки и с уровнем жестокости, невиданным за последние десятилетия, за пять недель было убито более 4,6 тысячи детей, говорится в заявлении Комитета ООН по правам ребенка по случаю Всемирного Дня защиты детей. "Всего за пять недель в Газе было убито более 4600 детей. Эта война унесла жизни большего числа детей за более короткое время и с таким уровнем жестокости, которого мы не наблюдали за последние десятилетия", - сказано в документе. Комитет считает, что резолюция Совета безопасности ООН от 15 ноября, призывающая к паузам и гуманитарным коридорам, является "позитивным шагом" международного сообщества, но она не прекращает "бушующую войну" против детей. "По данным исследования НПО Save the Children, в зонах вооруженных конфликтов во всем мире проживает 468 миллионов детей, что составляет около 20% от 2,4 миллиарда детского населения мира, основанного на статистике ЮНИСЕФ (детский фонд ООН – ред.)", - подчёркивают в ООН. По данным членов комитета, в 2022 году глобальное число убитых или искалеченных детей составило 8630 человек, но ожидается, что эта цифра резко возрастет в 2023 году из-за ситуации в Газе и на оккупированных палестинских территориях. Ранее исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел заявила, что в секторе Газа находятся около миллиона детей, многие из них пропали без вести или оказались под обломками рухнувших зданий. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231120/dozhd-1910567947.html

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, юнисеф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году