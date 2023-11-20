https://ria.ru/20231120/zaderzhanie-1910652871.html

Молдавские пограничники задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом

Молдавские пограничники задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом - РИА Новости, 20.11.2023

Молдавские пограничники задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом

Гражданин России, находящийся в розыске по линии Интерпола, был задержан на молдавско-румынской границе, сообщает в понедельник Пограничная полиция Молдавии на... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T18:53

2023-11-20T18:53

2023-11-20T18:53

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КИШИНЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Гражданин России, находящийся в розыске по линии Интерпола, был задержан на молдавско-румынской границе, сообщает в понедельник Пограничная полиция Молдавии на своем сайте."Пограничники на КПП Леушены выявили в потоке путешественников гражданина России, разыскиваемого по линии Интерпола за совершение преступления у себя на родине. Он намеревался перебраться в Евросоюз. Гражданина, которому 48 лет, задержали и передали компетентным структурам для экстрадиции в Россию", - отмечается в распространенном для СМИ сообщении пограничного ведомства. Всего за неделю, с 13 по 20 ноября, во въезде в Молдавию было отказано 170 иностранцам, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230901/bali-1893604274.html

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