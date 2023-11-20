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Молдавские пограничники задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом
Молдавские пограничники задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом - РИА Новости, 20.11.2023
Молдавские пограничники задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом
Гражданин России, находящийся в розыске по линии Интерпола, был задержан на молдавско-румынской границе, сообщает в понедельник Пограничная полиция Молдавии на... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T18:53
2023-11-20T18:53
2023-11-20T18:53
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КИШИНЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Гражданин России, находящийся в розыске по линии Интерпола, был задержан на молдавско-румынской границе, сообщает в понедельник Пограничная полиция Молдавии на своем сайте."Пограничники на КПП Леушены выявили в потоке путешественников гражданина России, разыскиваемого по линии Интерпола за совершение преступления у себя на родине. Он намеревался перебраться в Евросоюз. Гражданина, которому 48 лет, задержали и передали компетентным структурам для экстрадиции в Россию", - отмечается в распространенном для СМИ сообщении пограничного ведомства. Всего за неделю, с 13 по 20 ноября, во въезде в Молдавию было отказано 170 иностранцам, сообщили в ведомстве.
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в мире, молдавия, интерпол
В мире, Молдавия, Интерпол
Молдавские пограничники задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом
На молдавско-румынской границе задержали разыскиваемого Интерполом россиянина