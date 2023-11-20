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День рождения Деда Мороза на выставке "Россия" - РИА Новости, 20.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
11:31 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/vystavka-1910514617.html
День рождения Деда Мороза на выставке "Россия"
День рождения Деда Мороза на выставке "Россия" - РИА Новости, 20.11.2023
День рождения Деда Мороза на выставке "Россия"
В России 18 ноября отмечался день рождения Деда Мороза. Как прошло празднование на выставке "Россия" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.11.2023
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фото
выставка-форум "россия"
общество
дед мороз
вологодская область
великий устюг
россия
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В России 18 ноября отмечался день рождения Деда Мороза. Как прошло празднование на выставке "Россия" — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, общество, дед мороз, вологодская область, великий устюг, россия
Фото, Выставка-форум "Россия", Общество, Дед Мороз, Вологодская область, Великий Устюг, Россия

День рождения Деда Мороза на выставке "Россия"

Читать ria.ru в
В России 18 ноября отмечался день рождения Деда Мороза. Как прошло празднование на выставке "Россия" — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Дед Мороз в свой день рождения приехал на выставку "Россия".

День рождения Деда Мороза из Великого Устюга

Дед Мороз в свой день рождения приехал на выставку "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Он стал главным героем стенда Вологодской области.

День рождения Деда Мороза из Великого Устюга

Он стал главным героем стенда Вологодской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

У посетителей была возможность лично поздравить волшебника.

День рождения Деда Мороза из Великого Устюга

У посетителей была возможность лично поздравить волшебника.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Родиной Деда Мороза считается город Великий Устюг.

День рождения Деда Мороза из Великого Устюга на ВДНХ

Родиной Деда Мороза считается город Великий Устюг.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Волшебник провел экскурсию и рассказал о достижениях региона и его традициях.

День рождения Деда Мороза из Великого Устюга на ВДНХ

Волшебник провел экскурсию и рассказал о достижениях региона и его традициях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для детей каждые два часа проходила интерактивная игра.

День рождения Деда Мороза из Великого Устюга на ВДНХ

Для детей каждые два часа проходила интерактивная игра.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября.

День рождения Деда Мороза из Великого Устюга на ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Она будет работать до 12 апреля 2024 года.

День рождения Деда Мороза из Великого Устюга на ВДНХ

Она будет работать до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители могут увидеть главные достижения страны в различных отраслях.

День рождения Деда Мороза из Великого Устюга на ВДНХ

Посетители могут увидеть главные достижения страны в различных отраслях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

День рождения Деда Мороза из Великого Устюга на ВДНХ

РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка-форум "Россия"ФотоОбществоДед МорозВологодская областьВеликий УстюгРоссия
 
 
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