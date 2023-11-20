День рождения Деда Мороза на выставке "Россия"

Дед Мороз в свой день рождения приехал на выставку "Россия".
Дед Мороз в свой день рождения приехал на выставку "Россия".
Он стал главным героем стенда Вологодской области.
Он стал главным героем стенда Вологодской области.
У посетителей была возможность лично поздравить волшебника.
У посетителей была возможность лично поздравить волшебника.
Родиной Деда Мороза считается город Великий Устюг.
Родиной Деда Мороза считается город Великий Устюг.
Волшебник провел экскурсию и рассказал о достижениях региона и его традициях.
Волшебник провел экскурсию и рассказал о достижениях региона и его традициях.
Для детей каждые два часа проходила интерактивная игра.
Для детей каждые два часа проходила интерактивная игра.
Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября.
Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября.
Она будет работать до 12 апреля 2024 года.
Посетители могут увидеть главные достижения страны в различных отраслях.
Посетители могут увидеть главные достижения страны в различных отраслях.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.