https://ria.ru/20231120/vystavka-1910514617.html

День рождения Деда Мороза на выставке "Россия"

День рождения Деда Мороза на выставке "Россия" - РИА Новости, 20.11.2023

День рождения Деда Мороза на выставке "Россия"

В России 18 ноября отмечался день рождения Деда Мороза. Как прошло празднование на выставке "Россия" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:31

2023-11-20T11:31

2023-11-20T11:31

фото

выставка-форум "россия"

общество

дед мороз

вологодская область

великий устюг

россия

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В России 18 ноября отмечался день рождения Деда Мороза. Как прошло празднование на выставке "Россия" — в фотоленте Ria.ru.

вологодская область

великий устюг

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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