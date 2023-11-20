https://ria.ru/20231120/vybory-1910635634.html

МИД России прокомментировал итоги президентских выборов в Аргентине

МИД России прокомментировал итоги президентских выборов в Аргентине - РИА Новости, 20.11.2023

МИД России прокомментировал итоги президентских выборов в Аргентине

Москва с уважением относится к выбору аргентинцами своего президента, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:46

2023-11-20T17:46

2023-11-20T17:50

аргентина

хавьер милей

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва с уважением относится к выбору аргентинцами своего президента, заявило министерство иностранных дел России."С уважением относимся к суверенному выбору аргентинского народа и обозначенным законно избранным президентом приоритетным направлениям деятельности его администрации. Надеемся на укрепление дружбы, доверия и сотрудничества между Россией и Аргентиной в духе связывающего наши государства стратегического партнерства. Готовы к продолжению усилий по развитию отношений во всех областях, взаимодействию на многосторонних площадках в интересах построения справедливого миропорядка", - говорится в заявлении МИД РФ.Ведомство отметило, что выборы, по имеющейся информации, прошли без серьезных нарушений.В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он вступит в должность с 10 декабря. Милей хочет упразднить центральный банк, провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию.

https://ria.ru/20231120/argentina-1910577700.html

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аргентина, хавьер милей, в мире