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МИД России прокомментировал итоги президентских выборов в Аргентине - РИА Новости, 20.11.2023
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17:46 20.11.2023 (обновлено: 17:50 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/vybory-1910635634.html
МИД России прокомментировал итоги президентских выборов в Аргентине
МИД России прокомментировал итоги президентских выборов в Аргентине - РИА Новости, 20.11.2023
МИД России прокомментировал итоги президентских выборов в Аргентине
Москва с уважением относится к выбору аргентинцами своего президента, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:46
2023-11-20T17:50
аргентина
хавьер милей
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва с уважением относится к выбору аргентинцами своего президента, заявило министерство иностранных дел России."С уважением относимся к суверенному выбору аргентинского народа и обозначенным законно избранным президентом приоритетным направлениям деятельности его администрации. Надеемся на укрепление дружбы, доверия и сотрудничества между Россией и Аргентиной в духе связывающего наши государства стратегического партнерства. Готовы к продолжению усилий по развитию отношений во всех областях, взаимодействию на многосторонних площадках в интересах построения справедливого миропорядка", - говорится в заявлении МИД РФ.Ведомство отметило, что выборы, по имеющейся информации, прошли без серьезных нарушений.В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он вступит в должность с 10 декабря. Милей хочет упразднить центральный банк, провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию.
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аргентина, хавьер милей, в мире
Аргентина, Хавьер Милей, В мире
МИД России прокомментировал итоги президентских выборов в Аргентине

МИД России: выборы президента Аргентины прошли без серьезных нарушений

© AP Photo / Mario De FinaМужчина голосует во время выборов в Буэнос-Айресе в Аргентине
Мужчина голосует во время выборов в Буэнос-Айресе в Аргентине - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Mario De Fina
Мужчина голосует во время выборов в Буэнос-Айресе в Аргентине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва с уважением относится к выбору аргентинцами своего президента, заявило министерство иностранных дел России.
"С уважением относимся к суверенному выбору аргентинского народа и обозначенным законно избранным президентом приоритетным направлениям деятельности его администрации. Надеемся на укрепление дружбы, доверия и сотрудничества между Россией и Аргентиной в духе связывающего наши государства стратегического партнерства. Готовы к продолжению усилий по развитию отношений во всех областях, взаимодействию на многосторонних площадках в интересах построения справедливого миропорядка", - говорится в заявлении МИД РФ.
Ведомство отметило, что выборы, по имеющейся информации, прошли без серьезных нарушений.
В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он вступит в должность с 10 декабря. Милей хочет упразднить центральный банк, провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию.
Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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