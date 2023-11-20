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Премьер Финляндии посетит КПП "Вартиус" на границе с Россией - РИА Новости, 20.11.2023
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15:25 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/vartius-1910586490.html
Премьер Финляндии посетит КПП "Вартиус" на границе с Россией
Премьер Финляндии посетит КПП "Вартиус" на границе с Россией - РИА Новости, 20.11.2023
Премьер Финляндии посетит КПП "Вартиус" на границе с Россией
Глава правительства Финляндии Петтери Орпо в понедельник посетит пункт пересечения границы с РФ "Вартиус", сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:25
2023-11-20T15:25
в мире
финляндия
россия
петтери орпо
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 ноя - РИА Новости. Глава правительства Финляндии Петтери Орпо в понедельник посетит пункт пересечения границы с РФ "Вартиус", сообщает пресс-служба правительства. КПП "Вартиус" в настоящее время является одним из открытых погранпереходов, время его работы ограничено. По утверждению финских властей, на данный КПП прибывают из РФ беженцы из Сирии, Ирака, Сомали и других стран. "Премьер-министр Петтери Орпо встретится с представителями СМИ на пограничном пункте "Вартиус" в Кухмо сегодня", - говорится в сообщении. Финский кабмин ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии, ни один из них не является круглосуточным и работает по особому режиму работу. В пятницу газета IltaLehti сообщала со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье, глава МВД Финляндии Мари Рантанен подтвердила крупнейшей газете Финляндии Helsingin Sanomat, что дальнейшие ограничения на границе с РФ готовятся.
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в мире, финляндия, россия, петтери орпо
В мире, Финляндия, Россия, Петтери Орпо
Премьер Финляндии посетит КПП "Вартиус" на границе с Россией

Премьер Финляндии встретится со СМИ на КПП "Вартиус" на границе с Россией

© AP Photo / Sergei GritsПеттери Орпо
Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Петтери Орпо. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 ноя - РИА Новости. Глава правительства Финляндии Петтери Орпо в понедельник посетит пункт пересечения границы с РФ "Вартиус", сообщает пресс-служба правительства.
КПП "Вартиус" в настоящее время является одним из открытых погранпереходов, время его работы ограничено. По утверждению финских властей, на данный КПП прибывают из РФ беженцы из Сирии, Ирака, Сомали и других стран.
"Премьер-министр Петтери Орпо встретится с представителями СМИ на пограничном пункте "Вартиус" в Кухмо сегодня", - говорится в сообщении.
Финский кабмин ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии, ни один из них не является круглосуточным и работает по особому режиму работу.
В пятницу газета IltaLehti сообщала со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье, глава МВД Финляндии Мари Рантанен подтвердила крупнейшей газете Финляндии Helsingin Sanomat, что дальнейшие ограничения на границе с РФ готовятся.
Силы обороны Финляндии на пограничном пункте Вартиус на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Финляндия готова закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией, пишут СМИ
11:39
 
В миреФинляндияРоссияПеттери Орпо
 
 
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