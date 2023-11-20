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Блокирование границы с Польшей вредит экономике Украины, заявили в Киеве - РИА Новости, 20.11.2023
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18:56 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910654012.html
Блокирование границы с Польшей вредит экономике Украины, заявили в Киеве
Блокирование границы с Польшей вредит экономике Украины, заявили в Киеве - РИА Новости, 20.11.2023
Блокирование границы с Польшей вредит экономике Украины, заявили в Киеве
Блокирование польскими перевозчиками границы в перспективе несет чрезвычайный вред экономике Украины, заявил замминистра экономики страны Тарас Качка. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T18:56
2023-11-20T18:56
в мире
украина
польша
тарас качка
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Блокирование польскими перевозчиками границы в перспективе несет чрезвычайный вред экономике Украины, заявил замминистра экономики страны Тарас Качка. "В динамике это чрезвычайный вред экономике Украины, потому что грузовики, которые заблокированы по польской стороне границы, уменьшают возможность грузов на экспорт. Если даже сегодня забастовка прекратится, будет еще большой шлейф, пока рынок стабилизируется. Много наших экспортеров из-за этого страдают, особенно те, кто поставляют пищевую продукцию или продукцию на большие промышленные предприятия. И это будет большим ударом по экспортерам, украинской экономике", - сказал Качка в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, это "проблема с нашими партнерами". По его мнению, власти Польши больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы. "Нам нужна западная граница не только для экспорта, но и для поставок жизненно важных товаров, в частности, энергетических... Речь не только о прямом импорте из Польши, но и о транспортировании со всей Балтии. Это основной источник получения топлива. Если дискуссию по автотранспорту можно вести долго, то в вопросе энергетики это предкризисная ситуация, не кризисная... Но которая позволяет с Еврокомиссией применить механизмы предупреждения кризиса", - отметил Качка. Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.
https://ria.ru/20231117/ukraina-1910030044.html
https://ria.ru/20231116/polsha-1909815003.html
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в мире, украина, польша, тарас качка
В мире, Украина, Польша, Тарас Качка
Блокирование границы с Польшей вредит экономике Украины, заявили в Киеве

Замминистра Качка: блокирование границы с Польшей несет вред экономике Украины

© AP Photo / Roman BalukАвтомобили на украинской границе
Автомобили на украинской границе - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Roman Baluk
Автомобили на украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Блокирование польскими перевозчиками границы в перспективе несет чрезвычайный вред экономике Украины, заявил замминистра экономики страны Тарас Качка.
"В динамике это чрезвычайный вред экономике Украины, потому что грузовики, которые заблокированы по польской стороне границы, уменьшают возможность грузов на экспорт. Если даже сегодня забастовка прекратится, будет еще большой шлейф, пока рынок стабилизируется. Много наших экспортеров из-за этого страдают, особенно те, кто поставляют пищевую продукцию или продукцию на большие промышленные предприятия. И это будет большим ударом по экспортерам, украинской экономике", - сказал Качка в эфире всеукраинского телемарафона.
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По его словам, это "проблема с нашими партнерами". По его мнению, власти Польши больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы. "Нам нужна западная граница не только для экспорта, но и для поставок жизненно важных товаров, в частности, энергетических... Речь не только о прямом импорте из Польши, но и о транспортировании со всей Балтии. Это основной источник получения топлива. Если дискуссию по автотранспорту можно вести долго, то в вопросе энергетики это предкризисная ситуация, не кризисная... Но которая позволяет с Еврокомиссией применить механизмы предупреждения кризиса", - отметил Качка.
Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.
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