https://ria.ru/20231120/ukraina-1910628414.html

Французский политик считает, что конфликт на Украине не разорит Россию

Французский политик считает, что конфликт на Украине не разорит Россию - РИА Новости, 20.11.2023

Французский политик считает, что конфликт на Украине не разорит Россию

Конфликт на Украине, призванный ослабить Россию, обернётся разорением Украины и, возможно, Европы, а принятые против Москвы санкции лишь укрепили российскую... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:23

2023-11-20T17:23

2023-11-20T17:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

тьерри мариани

евросоюз

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155290/01/1552900199_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6cb30bcbf0f618bfc4fe453d7f5f47d.jpg

ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости. Конфликт на Украине, призванный ослабить Россию, обернётся разорением Украины и, возможно, Европы, а принятые против Москвы санкции лишь укрепили российскую экономику, считает депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. "Украинцами полностью пожертвовали. Они постепенно начнут отдавать себе в этом отчёт. Они служат тому, чтобы попытаться вымотать и ослабить Россию, но в итоге это они - и, возможно, Европа - выйдут из этого конфликта разоренными", - заявил политик в эфире телеканала TVL. Он указал на то, что российская оборонная промышленность оказалась сильнее, чем рассчитывал Запад, и она "производит больше боеприпасов, чем все западные страны". "Украине не удалось в ходе её пресловутого контрнаступления победить российскую армию. Украина постепенно теряет силы, но не Россия. Украина в военном и политическом плане находится в крайне трудной ситуации", - добавил Мариани. Политик отметил, что западные санкции были призваны разрушить российскую экономику, но "такого не произошло". "Эти санкции сделали Европу беднее, но укрепили Россию", - считает Мариани. Ранее французское издание Monde также указало на неудачу контрнаступления Киева, отметив, что украинская армия теряет множество солдат, а поставки боеприпасов западных стран не покрывают её нужды. Эксперты указали на "экстраординарную" подготовку российской обороны и набирающую мощь оборонную индустрию.

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, тьерри мариани, евросоюз, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии