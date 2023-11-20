https://ria.ru/20231120/ukraina-1910628414.html
Французский политик считает, что конфликт на Украине не разорит Россию
Французский политик считает, что конфликт на Украине не разорит Россию - РИА Новости, 20.11.2023
Французский политик считает, что конфликт на Украине не разорит Россию
Конфликт на Украине, призванный ослабить Россию, обернётся разорением Украины и, возможно, Европы, а принятые против Москвы санкции лишь укрепили российскую... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:23
2023-11-20T17:23
2023-11-20T17:23
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евросоюз
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости. Конфликт на Украине, призванный ослабить Россию, обернётся разорением Украины и, возможно, Европы, а принятые против Москвы санкции лишь укрепили российскую экономику, считает депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. "Украинцами полностью пожертвовали. Они постепенно начнут отдавать себе в этом отчёт. Они служат тому, чтобы попытаться вымотать и ослабить Россию, но в итоге это они - и, возможно, Европа - выйдут из этого конфликта разоренными", - заявил политик в эфире телеканала TVL. Он указал на то, что российская оборонная промышленность оказалась сильнее, чем рассчитывал Запад, и она "производит больше боеприпасов, чем все западные страны". "Украине не удалось в ходе её пресловутого контрнаступления победить российскую армию. Украина постепенно теряет силы, но не Россия. Украина в военном и политическом плане находится в крайне трудной ситуации", - добавил Мариани. Политик отметил, что западные санкции были призваны разрушить российскую экономику, но "такого не произошло". "Эти санкции сделали Европу беднее, но укрепили Россию", - считает Мариани. Ранее французское издание Monde также указало на неудачу контрнаступления Киева, отметив, что украинская армия теряет множество солдат, а поставки боеприпасов западных стран не покрывают её нужды. Эксперты указали на "экстраординарную" подготовку российской обороны и набирающую мощь оборонную индустрию.
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, тьерри мариани, евросоюз, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Тьерри Мариани, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР, Санкции в отношении России
Французский политик считает, что конфликт на Украине не разорит Россию
Мариани: конфликт на Украине разорит Европу и саму Украину, но только не Россию
ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости. Конфликт на Украине, призванный ослабить Россию, обернётся разорением Украины и, возможно, Европы, а принятые против Москвы санкции лишь укрепили российскую экономику, считает депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
"Украинцами полностью пожертвовали. Они постепенно начнут отдавать себе в этом отчёт. Они служат тому, чтобы попытаться вымотать и ослабить Россию, но в итоге это они - и, возможно, Европа - выйдут из этого конфликта разоренными", - заявил политик в эфире телеканала TVL. Он указал на то, что российская оборонная промышленность оказалась сильнее, чем рассчитывал Запад, и она "производит больше боеприпасов, чем все западные страны".
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"Украине не удалось в ходе её пресловутого контрнаступления победить российскую армию. Украина постепенно теряет силы, но не Россия. Украина в военном и политическом плане находится в крайне трудной ситуации", - добавил Мариани.
Политик отметил, что западные санкции были призваны разрушить российскую экономику, но "такого не произошло". "Эти санкции сделали Европу беднее, но укрепили Россию", - считает Мариани.
Ранее французское издание Monde также указало на неудачу контрнаступления Киева
, отметив, что украинская армия теряет множество солдат, а поставки боеприпасов западных стран не покрывают её нужды. Эксперты указали на "экстраординарную" подготовку российской обороны и набирающую мощь оборонную индустрию.
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