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В Омской области пьяный отец во время сна случайно задушил дочь - РИА Новости, 20.11.2023
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11:07 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/udushenie-1910515438.html
В Омской области пьяный отец во время сна случайно задушил дочь
В Омской области пьяный отец во время сна случайно задушил дочь - РИА Новости, 20.11.2023
В Омской области пьяный отец во время сна случайно задушил дочь
Одномесячная девочка умерла от удушения, пока спала с нетрезвым отцом в Омской области, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:07
2023-11-20T11:07
происшествия
омская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 20 ноя - РИА Новости. Одномесячная девочка умерла от удушения, пока спала с нетрезвым отцом в Омской области, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Тело ребенка обнаружила ночью 18 ноября ее 23-летняя мать. Семья проживает в частном доме на станции Стрела Таврического района Омской области. "По версии следствия, выдвинутой по итогам допросов, 23-летняя мать ребенка переложила дочку из коляски в кровать, где спал находившийся в состоянии алкогольного опьянения 27-летний отец ребенка, ночью женщина увидела, что рука ее супруга расположена на шее младенца, а ребенок мертв. По предварительным данным, смерть девочки наступила от механической асфиксии", - пояснили в пресс-службе. На отца девочки возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" (109 УК РФ). В семье осталось еще два ребенка - девочки 3 и 5 лет.
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омская область
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происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области пьяный отец во время сна случайно задушил дочь

СК возбудил дело против омича, который спал пьяным и случайно задушил дочь

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ОМСК, 20 ноя - РИА Новости. Одномесячная девочка умерла от удушения, пока спала с нетрезвым отцом в Омской области, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Тело ребенка обнаружила ночью 18 ноября ее 23-летняя мать. Семья проживает в частном доме на станции Стрела Таврического района Омской области.
"По версии следствия, выдвинутой по итогам допросов, 23-летняя мать ребенка переложила дочку из коляски в кровать, где спал находившийся в состоянии алкогольного опьянения 27-летний отец ребенка, ночью женщина увидела, что рука ее супруга расположена на шее младенца, а ребенок мертв. По предварительным данным, смерть девочки наступила от механической асфиксии", - пояснили в пресс-службе.
На отца девочки возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" (109 УК РФ). В семье осталось еще два ребенка - девочки 3 и 5 лет.
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ПроисшествияОмская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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