https://ria.ru/20231120/udushenie-1910515438.html

В Омской области пьяный отец во время сна случайно задушил дочь

В Омской области пьяный отец во время сна случайно задушил дочь - РИА Новости, 20.11.2023

В Омской области пьяный отец во время сна случайно задушил дочь

Одномесячная девочка умерла от удушения, пока спала с нетрезвым отцом в Омской области, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:07

2023-11-20T11:07

2023-11-20T11:07

происшествия

омская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

ОМСК, 20 ноя - РИА Новости. Одномесячная девочка умерла от удушения, пока спала с нетрезвым отцом в Омской области, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Тело ребенка обнаружила ночью 18 ноября ее 23-летняя мать. Семья проживает в частном доме на станции Стрела Таврического района Омской области. "По версии следствия, выдвинутой по итогам допросов, 23-летняя мать ребенка переложила дочку из коляски в кровать, где спал находившийся в состоянии алкогольного опьянения 27-летний отец ребенка, ночью женщина увидела, что рука ее супруга расположена на шее младенца, а ребенок мертв. По предварительным данным, смерть девочки наступила от механической асфиксии", - пояснили в пресс-службе. На отца девочки возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" (109 УК РФ). В семье осталось еще два ребенка - девочки 3 и 5 лет.

https://ria.ru/20231109/pediatr-1908464363.html

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)