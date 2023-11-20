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В Омской области пьяный отец во время сна случайно задушил дочь
В Омской области пьяный отец во время сна случайно задушил дочь - РИА Новости, 20.11.2023
В Омской области пьяный отец во время сна случайно задушил дочь
Одномесячная девочка умерла от удушения, пока спала с нетрезвым отцом в Омской области, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:07
2023-11-20T11:07
2023-11-20T11:07
происшествия
омская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 20 ноя - РИА Новости. Одномесячная девочка умерла от удушения, пока спала с нетрезвым отцом в Омской области, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Тело ребенка обнаружила ночью 18 ноября ее 23-летняя мать. Семья проживает в частном доме на станции Стрела Таврического района Омской области. "По версии следствия, выдвинутой по итогам допросов, 23-летняя мать ребенка переложила дочку из коляски в кровать, где спал находившийся в состоянии алкогольного опьянения 27-летний отец ребенка, ночью женщина увидела, что рука ее супруга расположена на шее младенца, а ребенок мертв. По предварительным данным, смерть девочки наступила от механической асфиксии", - пояснили в пресс-службе. На отца девочки возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" (109 УК РФ). В семье осталось еще два ребенка - девочки 3 и 5 лет.
https://ria.ru/20231109/pediatr-1908464363.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области пьяный отец во время сна случайно задушил дочь
СК возбудил дело против омича, который спал пьяным и случайно задушил дочь