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"Нас бросили": женщины в ЦАХАЛ сделали шокирующее признание об армии - РИА Новости, 20.11.2023
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11:17 20.11.2023 (обновлено: 15:55 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/tsakhal-1910517458.html
"Нас бросили": женщины в ЦАХАЛ сделали шокирующее признание об армии
"Нас бросили": женщины в ЦАХАЛ сделали шокирующее признание об армии - РИА Новости, 20.11.2023
"Нас бросили": женщины в ЦАХАЛ сделали шокирующее признание об армии
Подразделение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), занимающееся наблюдением за границей с сектором Газа и состоящее из женщин-военных, предупреждало офицеров о... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:17
2023-11-20T15:55
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Подразделение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), занимающееся наблюдением за границей с сектором Газа и состоящее из женщин-военных, предупреждало офицеров о подозрительной активности со стороны анклава, но их сообщения проигнорировали, пишет Haaretz со ссылкой на служащих.&quot;Это отряд, состоящий исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, все было бы по-другому&quot;, — говорится в публикации.Таким образом, командование пренебрегло этими предупреждениями, указано в материале. По данным издания, в донесениях содержались сведения о подготовке бойцов ХАМАС к преодолению заграждений и появившихся средствах для отключения камер."ЦАХАЛ оставил нас легкой добычей. Бойцы по крайней мере имели оружие и были убиты как герои. Женщины-разведчицы были брошены армией и просто убиты, не имея возможности защититься", — сообщила одна из военнослужащих.Конфликт между Израилем и ХАМАСИзраиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.Армия обороны Израиля ответила операцией "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после атаки израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы анклава и начали наносить авиационные удары. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12,3 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч.
https://ria.ru/20231120/gaza-1910500739.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
"Нас бросили": женщины в ЦАХАЛ сделали шокирующее признание об армии

Haaretz: ЦАХАЛ проигнорировал данные разведчиц о готовящейся атаке ХАМАС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащая Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне патриотической агитации в Тель-Авиве
Военнослужащая Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне патриотической агитации в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащая Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне патриотической агитации в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Подразделение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), занимающееся наблюдением за границей с сектором Газа и состоящее из женщин-военных, предупреждало офицеров о подозрительной активности со стороны анклава, но их сообщения проигнорировали, пишет Haaretz со ссылкой на служащих.
«

"Это отряд, состоящий исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, все было бы по-другому", — говорится в публикации.

Таким образом, командование пренебрегло этими предупреждениями, указано в материале. По данным издания, в донесениях содержались сведения о подготовке бойцов ХАМАС к преодолению заграждений и появившихся средствах для отключения камер.
"ЦАХАЛ оставил нас легкой добычей. Бойцы по крайней мере имели оружие и были убиты как герои. Женщины-разведчицы были брошены армией и просто убиты, не имея возможности защититься", — сообщила одна из военнослужащих.
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09:54

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.
В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.
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Армия обороны Израиля ответила операцией "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после атаки израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы анклава и начали наносить авиационные удары. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12,3 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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