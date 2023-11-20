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В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 20.11.2023
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали практически над всем центром Израиля, включая Тель-Авив, его пригороды и аэропорт имени Бен-Гуриона, передает корреспондент... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:04
2023-11-20T19:04
2023-11-20T19:18
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали практически над всем центром Израиля, включая Тель-Авив, его пригороды и аэропорт имени Бен-Гуриона, передает корреспондент РИА Новости.В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована над всей территорией тель-авивской агломерации, включая пригороды, а также в городах Ашдод, Ришон ле-Цион, Герцлия, Петах-Тиква и других городах центральной части Израиля.На данный момент информации о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступало.
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РИА Новости
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РИА Новости
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тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль
Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
Практически над всем центром Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги