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В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 20.11.2023
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19:04 20.11.2023 (обновлено: 19:18 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/trevoga-1910656178.html
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 20.11.2023
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали практически над всем центром Израиля, включая Тель-Авив, его пригороды и аэропорт имени Бен-Гуриона, передает корреспондент... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:04
2023-11-20T19:18
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали практически над всем центром Израиля, включая Тель-Авив, его пригороды и аэропорт имени Бен-Гуриона, передает корреспондент РИА Новости.В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована над всей территорией тель-авивской агломерации, включая пригороды, а также в городах Ашдод, Ришон ле-Цион, Герцлия, Петах-Тиква и других городах центральной части Израиля.На данный момент информации о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступало.
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тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль
Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

Практически над всем центром Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Fotolia / AZN99
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали практически над всем центром Израиля, включая Тель-Авив, его пригороды и аэропорт имени Бен-Гуриона, передает корреспондент РИА Новости.
В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована над всей территорией тель-авивской агломерации, включая пригороды, а также в городах Ашдод, Ришон ле-Цион, Герцлия, Петах-Тиква и других городах центральной части Израиля.
На данный момент информации о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступало.
 
Тель-АвивОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраиль
 
 
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