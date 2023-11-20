https://ria.ru/20231120/tobolsk-1910576148.html
В Тобольске прокуратура проверит содержание арестованных в ИВС
В Тобольске прокуратура проверит содержание арестованных в ИВС - РИА Новости, 20.11.2023
В Тобольске прокуратура проверит содержание арестованных в ИВС
Прокуратура Тюменской области после инцидента в изоляторе временного содержания в городе Тобольске проверит исполнение действующего законодательства при... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:47
2023-11-20T14:47
2023-11-20T14:47
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Прокуратура Тюменской области после инцидента в изоляторе временного содержания в городе Тобольске проверит исполнение действующего законодательства при содержании арестованных, а также проконтролирует ход и результаты проверки, которую проводит полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. По данным прокуратуры, вечером 19 ноября следственно-арестованные в связи с несогласием с правилами внутреннего распорядка и условиями пребывания в изоляторе временного содержания МО МВД России "Тобольский" повредили имущество в камере, а затем устроили поджог. "По поручению прокуратуры Тюменской области Тобольская межрайонная прокуратура проводит по данному факту проверку исполнения действующего законодательства при содержании подозреваемых и обвиняемых в изоляторе временного содержания", – сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что правоохранительные органы проводят процессуальную проверку, ход и результаты которой поставлены на контроль в прокуратуре. Меры реагирования будут приняты при наличии оснований.
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происшествия, тюменская область, тобольск, россия
Происшествия, Тюменская область, Тобольск, Россия
В Тобольске прокуратура проверит содержание арестованных в ИВС
В Тобольске прокуратура проверит содержание арестованных в ИВС после ЧП
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Прокуратура Тюменской области после инцидента в изоляторе временного содержания в городе Тобольске проверит исполнение действующего законодательства при содержании арестованных, а также проконтролирует ход и результаты проверки, которую проводит полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, вечером 19 ноября следственно-арестованные в связи с несогласием с правилами внутреннего распорядка и условиями пребывания в изоляторе временного содержания МО МВД России "Тобольский" повредили имущество в камере, а затем устроили поджог.
«
"По поручению прокуратуры Тюменской области Тобольская межрайонная прокуратура проводит по данному факту проверку исполнения действующего законодательства при содержании подозреваемых и обвиняемых в изоляторе временного содержания", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что правоохранительные органы проводят процессуальную проверку, ход и результаты которой поставлены на контроль в прокуратуре. Меры реагирования будут приняты при наличии оснований.
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