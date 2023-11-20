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Татарстан готов быть генератором решений в сфере аддитивных технологий - РИА Новости, 20.11.2023
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Республика Татарстан
 
16:11 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/tatarstan-1910605334.html
Татарстан готов быть генератором решений в сфере аддитивных технологий
Татарстан готов быть генератором решений в сфере аддитивных технологий - РИА Новости, 20.11.2023
Татарстан готов быть генератором решений в сфере аддитивных технологий
Аддитивные технологии способны улучшить многие аспекты жизни и внести значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны, Татарстан готов... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:11
2023-11-20T16:11
республика татарстан
экономика
технологии
казань
россия
рустам минниханов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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КАЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Аддитивные технологии способны улучшить многие аспекты жизни и внести значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны, Татарстан готов играть роль генератора ключевых решений в этой сфере, заявил глава республики Рустам Минниханов. "Татарстан намерен не только выступать в качестве активного потребителя продукции аддитивного производства, но и готов играть роль генератора ключевых решений. В этой работе мы заинтересованы в самой глубокой кооперации с лидером отрасли – госкорпорацией "Росатом". Аддитивные технологии действительно могут коренным образом улучшить многие аспекты нашей жизни, внести значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны", - сказал Минниханов на открытии форума. По его словам, Татарстан всегда был в авангарде перехода к новому технологическому укладу, основу которого образуют аддитивные производства. Это возможно благодаря уникальному сочетанию в республике мощной промышленной базы и развитого научно-образовательного и технологического комплексов. Минниханов подчеркнул, что сегодня во всем мире аддитивные технологии развиваются стремительными темпами. Они активно проникают в машиностроение, энергетику, строительство, нефтехимию, здравоохранение и многие другие отрасли. Эти технологии позволяют не только улучшить характеристики существующих изделий, но и создавать принципиально новые конструкции, которые невозможно изготовить никакими другими способами. Глава Татарстана также отметил, что по оценке экспертов, к 2030 году две трети всей продукции в мире будут содержать напечатанные комплектующие. В РФ также отмечается взрывной рост аддитивного производства. Так, только в прошлом году обороты компаний, работающих в этой сфере, увеличились в 5 раз. В пятницу в Казани открылся V лидер-форум "Аддитивные технологии – новая реальность". Форум, который продлится два дня, является главной российской площадкой, объединяющей последние достижения в области аддитивных технологий, ведущих экспертов отрасли и представителей инновационных компаний. В работе принимают участие более 2,5 тысячи человек, 15 ведущих вузов РФ, больше 120 предприятий. Аддитивные технологии - процесс создания трехмерных объектов или деталей методом добавления материала, как правило, слой за слоем. В качестве основного сырья используется пластик, металл, бетон. Данные 3D-изделия создаются с помощью 3D-принтеров.
https://ria.ru/20231115/produktsiya-1909647771.html
https://ria.ru/20231101/tatarstan-1906758074.html
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экономика, технологии, казань, россия, рустам минниханов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Республика Татарстан, Экономика, Технологии, Казань, Россия, Рустам Минниханов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Татарстан готов быть генератором решений в сфере аддитивных технологий

Татарстан готов быть генератором ключевых решений в сфере аддитивных технологий

© РИА Новости / Григорий СысоевВид на купола собора Казанской иконы Божией Матери, Казань
Вид на купола собора Казанской иконы Божией Матери, Казань - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Вид на купола собора Казанской иконы Божией Матери, Казань. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Аддитивные технологии способны улучшить многие аспекты жизни и внести значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны, Татарстан готов играть роль генератора ключевых решений в этой сфере, заявил глава республики Рустам Минниханов.
"Татарстан намерен не только выступать в качестве активного потребителя продукции аддитивного производства, но и готов играть роль генератора ключевых решений. В этой работе мы заинтересованы в самой глубокой кооперации с лидером отрасли – госкорпорацией "Росатом". Аддитивные технологии действительно могут коренным образом улучшить многие аспекты нашей жизни, внести значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны", - сказал Минниханов на открытии форума.
Рустам Минниханов
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По его словам, Татарстан всегда был в авангарде перехода к новому технологическому укладу, основу которого образуют аддитивные производства. Это возможно благодаря уникальному сочетанию в республике мощной промышленной базы и развитого научно-образовательного и технологического комплексов.
Минниханов подчеркнул, что сегодня во всем мире аддитивные технологии развиваются стремительными темпами. Они активно проникают в машиностроение, энергетику, строительство, нефтехимию, здравоохранение и многие другие отрасли. Эти технологии позволяют не только улучшить характеристики существующих изделий, но и создавать принципиально новые конструкции, которые невозможно изготовить никакими другими способами.
Глава Татарстана также отметил, что по оценке экспертов, к 2030 году две трети всей продукции в мире будут содержать напечатанные комплектующие. В РФ также отмечается взрывной рост аддитивного производства. Так, только в прошлом году обороты компаний, работающих в этой сфере, увеличились в 5 раз.
В пятницу в Казани открылся V лидер-форум "Аддитивные технологии – новая реальность". Форум, который продлится два дня, является главной российской площадкой, объединяющей последние достижения в области аддитивных технологий, ведущих экспертов отрасли и представителей инновационных компаний. В работе принимают участие более 2,5 тысячи человек, 15 ведущих вузов РФ, больше 120 предприятий.
Аддитивные технологии - процесс создания трехмерных объектов или деталей методом добавления материала, как правило, слой за слоем. В качестве основного сырья используется пластик, металл, бетон. Данные 3D-изделия создаются с помощью 3D-принтеров.
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Республика ТатарстанЭкономикаТехнологииКазаньРоссияРустам МиннихановГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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