https://ria.ru/20231120/tatarstan-1910605334.html

Татарстан готов быть генератором решений в сфере аддитивных технологий

Татарстан готов быть генератором решений в сфере аддитивных технологий - РИА Новости, 20.11.2023

Татарстан готов быть генератором решений в сфере аддитивных технологий

Аддитивные технологии способны улучшить многие аспекты жизни и внести значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны, Татарстан готов... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:11

2023-11-20T16:11

2023-11-20T16:11

республика татарстан

экономика

технологии

казань

россия

рустам минниханов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853675687_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_b29fd31723b1351273d8ee1ab015bd4d.jpg

КАЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Аддитивные технологии способны улучшить многие аспекты жизни и внести значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны, Татарстан готов играть роль генератора ключевых решений в этой сфере, заявил глава республики Рустам Минниханов. "Татарстан намерен не только выступать в качестве активного потребителя продукции аддитивного производства, но и готов играть роль генератора ключевых решений. В этой работе мы заинтересованы в самой глубокой кооперации с лидером отрасли – госкорпорацией "Росатом". Аддитивные технологии действительно могут коренным образом улучшить многие аспекты нашей жизни, внести значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны", - сказал Минниханов на открытии форума. По его словам, Татарстан всегда был в авангарде перехода к новому технологическому укладу, основу которого образуют аддитивные производства. Это возможно благодаря уникальному сочетанию в республике мощной промышленной базы и развитого научно-образовательного и технологического комплексов. Минниханов подчеркнул, что сегодня во всем мире аддитивные технологии развиваются стремительными темпами. Они активно проникают в машиностроение, энергетику, строительство, нефтехимию, здравоохранение и многие другие отрасли. Эти технологии позволяют не только улучшить характеристики существующих изделий, но и создавать принципиально новые конструкции, которые невозможно изготовить никакими другими способами. Глава Татарстана также отметил, что по оценке экспертов, к 2030 году две трети всей продукции в мире будут содержать напечатанные комплектующие. В РФ также отмечается взрывной рост аддитивного производства. Так, только в прошлом году обороты компаний, работающих в этой сфере, увеличились в 5 раз. В пятницу в Казани открылся V лидер-форум "Аддитивные технологии – новая реальность". Форум, который продлится два дня, является главной российской площадкой, объединяющей последние достижения в области аддитивных технологий, ведущих экспертов отрасли и представителей инновационных компаний. В работе принимают участие более 2,5 тысячи человек, 15 ведущих вузов РФ, больше 120 предприятий. Аддитивные технологии - процесс создания трехмерных объектов или деталей методом добавления материала, как правило, слой за слоем. В качестве основного сырья используется пластик, металл, бетон. Данные 3D-изделия создаются с помощью 3D-принтеров.

https://ria.ru/20231115/produktsiya-1909647771.html

https://ria.ru/20231101/tatarstan-1906758074.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, казань, россия, рустам минниханов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"