Суд заключил под стражу мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве
Суд заключил под стражу пытавшегося потушить Вечный огонь на Поклонной горе
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Суд заключил под страшу мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного ГСУСК.
В столичной прокуратуре ранее сообщали, что в субботу ночью 49-летний мужчина пытался потушить Вечный огонь, вылив в него жидкость из пластиковой бутылки, а также разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено дело по статье 243.4 УК РФ "повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны". Кроме того, старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова ранее сообщала журналистам, что на мужчину завели уголовное дело о реабилитации нацизма.
Кроме того, старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова ранее сообщала журналистам, что на мужчину завели уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 3 статья 354.1 УК РФ). Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы.
"Судом удовлетворено ходатайство следствия, и в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Также в Telegram-канале ведомства сообщалось, что в рамках предварительного следствия арестованному будет назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.