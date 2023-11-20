https://ria.ru/20231120/sud-1910551579.html

Суд заключил под стражу мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве

Суд заключил под стражу мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве - РИА Новости, 20.11.2023

Суд заключил под стражу мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве

Суд заключил под страшу мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного ГСУСК. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:20

2023-11-20T13:20

2023-11-20T13:47

происшествия

москва

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Суд заключил под страшу мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного ГСУСК. В столичной прокуратуре ранее сообщали, что в субботу ночью 49-летний мужчина пытался потушить Вечный огонь, вылив в него жидкость из пластиковой бутылки, а также разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено дело по статье 243.4 УК РФ "повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны". Кроме того, старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова ранее сообщала журналистам, что на мужчину завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Кроме того, старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова ранее сообщала журналистам, что на мужчину завели уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 3 статья 354.1 УК РФ). Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы."Судом удовлетворено ходатайство следствия, и в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Также в Telegram-канале ведомства сообщалось, что в рамках предварительного следствия арестованному будет назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

https://ria.ru/20231027/oskvernenie-1905657255.html

https://ria.ru/20230318/ogon-1858836009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)