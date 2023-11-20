https://ria.ru/20231120/strategicheskiy_proekt-1910549365.html

Воскресенский: "Большая Ивановская мануфактура" - стратегический проект

Воскресенский: "Большая Ивановская мануфактура" - стратегический проект - РИА Новости, 20.11.2023

Воскресенский: "Большая Ивановская мануфактура" - стратегический проект

Роль будущего научно-образовательного центра "Большая Ивановская мануфактура" (БИМ) в развитии промышленности обсудили участники Всероссийского форума... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:07

2023-11-20T13:07

2023-11-20T13:07

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

промышленность

иваново

форум

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Роль будущего научно-образовательного центра "Большая Ивановская мануфактура" (БИМ) в развитии промышленности обсудили участники Всероссийского форума "Мануфактура 4.0", который стартовал в Иванове, губернатор области Станислав Воскресенский назвал проект стратегическим, сообщает пресс-служба правительства региона. Также глава региона отметил, что проект позволит развить высшее образование и вовлечет этот потенциал в развитие экономики региона. "При поддержке президента России мы приступаем к созданию в Иванове крупного образовательного центра на базе Большой Ивановской мануфактуры. В ближайшем будущем поднимем уровень наших университетов, усилим исследования, а значит – создадим условия для новых рабочих мест с высокими зарплатами", – пояснил Воскресенский, которого цитирует пресс-служба. В рамках научно-образовательного центра "Большая Ивановская мануфактура" университеты совместно с бизнесом разрабатывают междисциплинарные образовательные программы, которые позволят выстроить качественно новую экономику Ивановской области с развитием высокотехнологичных производств и формированием высокооплачиваемых рабочих мест. В кампусе БИМ будут развивать приоритетные междисциплинарные научные направления: новые материалы в текстильной промышленности, строительстве, химии, медицине, энергетике; дизайн и цифровое проектирование одежды; преображение и развитие малых городов. Один из участников проекта по созданию научно-образовательного центра мирового уровня "Большая Ивановская Мануфактура" – Ивановский государственный политехнический университет. Ректор вуза Евгений Румянцев в ходе дискуссии о трансформации легкой промышленности высказал предложение о необходимости объединить компетенции в области разработки новых материалов для легпрома и пригласил индустриальных партнеров к сотрудничеству. "На сегодняшний момент наша главная ставка – развитие текстильных, швейных технологий и дизайна, нам крайне необходимо менять образование для этой отрасли. Перед нами стоит задача договориться с индустрией о компетенциях, которые мы должны формировать у будущих специалистов", - сказал Румянцев. Он отметил, что в Иванове через несколько лет появится научно-образовательный кампус мирового уровня. "И сейчас мы фокусируемся на направлениях, которые обеспечат конкурентоспособность важных сфер образования и науки. И, конечно, первый в списке – Легпром. Понимаю, что есть сложности, компаний много, они конкурируют, в том числе за технологии. Но это недолгий взгляд. На данный момент мы собираем научный коллектив, который мог бы этим заняться. Мы запланировали на кампусе – большой исследовательский центр в области новых материалов. Приглашаю индустриальных коллег присоединиться и поработать над проектом совместно", - отметил ректор, его слова приводит пресс-служба. Научно-образовательный кампус в Иванове – один из 25, которые появятся в России к 2030 году, и единственный, который расположится в стенах памятника архитектуры в историческом центре города. Реализация проекта позволит перезапустить знаковое для Иванова пространство – фабричный квартал, давший начало городу. Территория БИМа получит новую жизнь. Здесь помимо современных общежитий для 2,5 тысячи студентов, технопарка с лабораториями, появится современное жилье и благоустроенная набережная. БИМ станет местом притяжения для жителей и гостей города. Программа создания сети кампусов мирового уровня реализуется Минобрнауки России совместно с регионами и бизнесом по поручению президента России Владимира Путина и является частью национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20231117/legprom-1910183924.html

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ивановская область, станислав воскресенский, промышленность, иваново, форум