https://ria.ru/20231120/sputniki-1910526217.html

Российские инженеры разрабатывают два вида спутников-инспекторов

Российские инженеры разрабатывают два вида спутников-инспекторов - РИА Новости, 20.11.2023

Российские инженеры разрабатывают два вида спутников-инспекторов

Инженеры разрабатывают два вида спутников-инспекторов, которые будут входить в состав Российской орбитальной станции: один будет осматривать её внешнюю... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:54

2023-11-20T11:54

2023-11-20T11:57

наука

космос - риа наука

россия

владимир соловьев (космонавт)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Инженеры разрабатывают два вида спутников-инспекторов, которые будут входить в состав Российской орбитальной станции: один будет осматривать её внешнюю поверхность, другой сможет уходить подальше и исследовать другие объекты, сообщил в понедельник генеральный конструктор по пилотируемым программам России Владимир Соловьёв. "Помимо традиционных космических аппаратов ДЗЗ, мы пока эскизным образом разрабатываем два направления космических аппаратов-инспекторов", - сказал Соловьёв на конференции "Наука на МКС", посвящённой 25-летию станции. По его словам, один из них будет предназначен для внешнего осмотра поверхности станции и наружной обстановки, а второй сможет "уходить на более дальние дистанции для обнаружения и осмотра сближающихся объектов". Также разрабатывается спутник-буксир, который сможет транспортировать аппараты на борт РОС для их ремонта и дозаправки, рассказал Соловьёв.

https://ria.ru/20231117/stantsiya-1909985027.html

https://ria.ru/20230412/stantsiya-1864810419.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, владимир соловьев (космонавт)