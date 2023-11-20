https://ria.ru/20231120/sputniki-1910526217.html
Российские инженеры разрабатывают два вида спутников-инспекторов
Российские инженеры разрабатывают два вида спутников-инспекторов - РИА Новости, 20.11.2023
Российские инженеры разрабатывают два вида спутников-инспекторов
Инженеры разрабатывают два вида спутников-инспекторов, которые будут входить в состав Российской орбитальной станции: один будет осматривать её внешнюю... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:54
2023-11-20T11:54
2023-11-20T11:57
наука
космос - риа наука
россия
владимир соловьев (космонавт)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Инженеры разрабатывают два вида спутников-инспекторов, которые будут входить в состав Российской орбитальной станции: один будет осматривать её внешнюю поверхность, другой сможет уходить подальше и исследовать другие объекты, сообщил в понедельник генеральный конструктор по пилотируемым программам России Владимир Соловьёв. "Помимо традиционных космических аппаратов ДЗЗ, мы пока эскизным образом разрабатываем два направления космических аппаратов-инспекторов", - сказал Соловьёв на конференции "Наука на МКС", посвящённой 25-летию станции. По его словам, один из них будет предназначен для внешнего осмотра поверхности станции и наружной обстановки, а второй сможет "уходить на более дальние дистанции для обнаружения и осмотра сближающихся объектов". Также разрабатывается спутник-буксир, который сможет транспортировать аппараты на борт РОС для их ремонта и дозаправки, рассказал Соловьёв.
https://ria.ru/20231117/stantsiya-1909985027.html
https://ria.ru/20230412/stantsiya-1864810419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, владимир соловьев (космонавт)
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Соловьев (космонавт)
Российские инженеры разрабатывают два вида спутников-инспекторов
Инженеры разрабатывают два вида спутников, которые будут входить в состав РОС
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Инженеры разрабатывают два вида спутников-инспекторов, которые будут входить в состав Российской орбитальной станции: один будет осматривать её внешнюю поверхность, другой сможет уходить подальше и исследовать другие объекты, сообщил в понедельник генеральный конструктор по пилотируемым программам России Владимир Соловьёв.
"Помимо традиционных космических аппаратов ДЗЗ, мы пока эскизным образом разрабатываем два направления космических аппаратов-инспекторов", - сказал Соловьёв на конференции "Наука на МКС", посвящённой 25-летию станции.
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По его словам, один из них будет предназначен для внешнего осмотра поверхности станции и наружной обстановки, а второй сможет "уходить на более дальние дистанции для обнаружения и осмотра сближающихся объектов".
Также разрабатывается спутник-буксир, который сможет транспортировать аппараты на борт РОС для их ремонта и дозаправки, рассказал Соловьёв.
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