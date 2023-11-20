https://ria.ru/20231120/spetsoperatsiya-1910613234.html
Депутат Госдумы от Ингушетии отправил внедорожник участникам СВО
Депутат Госдумы от Ингушетии отправил внедорожник участникам СВО - РИА Новости, 20.11.2023
Депутат Госдумы от Ингушетии отправил внедорожник участникам СВО
Депутат Госдумы от Ингушетии Муслим Татриев передал участникам специальной военной операции автомобиль "Нива", сообщила пресс-служба регионального отделения... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:32
2023-11-20T16:32
2023-11-20T16:32
надежные люди
республика ингушетия
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906185689_0:229:3234:2048_1920x0_80_0_0_c2bc47c6aa536a78d08cfbbe5873e26f.jpg
НАЛЬЧИК, 20 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Ингушетии Муслим Татриев передал участникам специальной военной операции автомобиль "Нива", сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия". "Депутат Госдумы от Республики Ингушетия Муслим Татриев передал участникам СВО внедорожник "Нива", о котором бойцы попросили парламентария в ходе недавнего разговора", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожелание участников СВО исполнено в кратчайшие сроки, и автомобиль уже находится на фронте. "Наша задача – дать военнослужащим необходимые ресурсы, чтобы приблизить день Победы", – сказал Татриев. Парламентарий из Ингушетии не первый раз оказывает помощь военнослужащим. Ранее он помогал бойцам в приобретении экипировки, снаряжения, коптеров, приборов ночного видения, спутниковых телефонов, продуктовой помощи, комплектов одежды и предметов личной гигиены. Кроме того, он оказывает помощь военнослужащим, получившим ранения в ходе СВО.
https://ria.ru/20231120/pomosch-1910557839.html
https://ria.ru/20231120/avtomobili-1910584571.html
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906185689_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_76cca7b30605c77e05963e41ffb3fe7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, госдума рф, единая россия
Надежные люди, Республика Ингушетия, Госдума РФ, Единая Россия
Депутат Госдумы от Ингушетии отправил внедорожник участникам СВО
Депутат Госдумы от Ингушетии Муслим Татриев отправил внедорожник участникам СВО
НАЛЬЧИК, 20 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Ингушетии Муслим Татриев передал участникам специальной военной операции автомобиль "Нива", сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".
"Депутат Госдумы от Республики Ингушетия
Муслим Татриев передал участникам СВО внедорожник "Нива", о котором бойцы попросили парламентария в ходе недавнего разговора", - говорится в сообщении.
Предприниматель из Сочи в седьмой раз отправил помощь в зону СВО
Отмечается, что пожелание участников СВО исполнено в кратчайшие сроки, и автомобиль уже находится на фронте.
"Наша задача – дать военнослужащим необходимые ресурсы, чтобы приблизить день Победы", – сказал Татриев.
Парламентарий из Ингушетии не первый раз оказывает помощь военнослужащим. Ранее он помогал бойцам в приобретении экипировки, снаряжения, коптеров, приборов ночного видения, спутниковых телефонов, продуктовой помощи, комплектов одежды и предметов личной гигиены. Кроме того, он оказывает помощь военнослужащим, получившим ранения в ходе СВО.
Правительство Липецкой области отправит в зону СВО 23 автомобиля