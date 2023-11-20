https://ria.ru/20231120/spetsoperatsiya-1910613234.html

Депутат Госдумы от Ингушетии отправил внедорожник участникам СВО

Депутат Госдумы от Ингушетии отправил внедорожник участникам СВО - РИА Новости, 20.11.2023

Депутат Госдумы от Ингушетии отправил внедорожник участникам СВО

Депутат Госдумы от Ингушетии Муслим Татриев передал участникам специальной военной операции автомобиль "Нива", сообщила пресс-служба регионального отделения... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:32

2023-11-20T16:32

2023-11-20T16:32

надежные люди

республика ингушетия

госдума рф

единая россия

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НАЛЬЧИК, 20 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Ингушетии Муслим Татриев передал участникам специальной военной операции автомобиль "Нива", сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия". "Депутат Госдумы от Республики Ингушетия Муслим Татриев передал участникам СВО внедорожник "Нива", о котором бойцы попросили парламентария в ходе недавнего разговора", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожелание участников СВО исполнено в кратчайшие сроки, и автомобиль уже находится на фронте. "Наша задача – дать военнослужащим необходимые ресурсы, чтобы приблизить день Победы", – сказал Татриев. Парламентарий из Ингушетии не первый раз оказывает помощь военнослужащим. Ранее он помогал бойцам в приобретении экипировки, снаряжения, коптеров, приборов ночного видения, спутниковых телефонов, продуктовой помощи, комплектов одежды и предметов личной гигиены. Кроме того, он оказывает помощь военнослужащим, получившим ранения в ходе СВО.

https://ria.ru/20231120/pomosch-1910557839.html

https://ria.ru/20231120/avtomobili-1910584571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика ингушетия, госдума рф, единая россия