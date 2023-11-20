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На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих - РИА Новости, 20.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 20.11.2023 (обновлено: 14:23 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/spetsoperatsiya-1910565663.html
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих - РИА Новости, 20.11.2023
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих
ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки, ВСУ за период потеряли до... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:12
2023-11-20T14:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки, ВСУ за период потеряли до 70 военных и 3 единицы техники, сообщило Минобороны России в телеграм-канале ведомства."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток", используя результаты огня артиллерии, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
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вооруженные силы украины, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Донецкая Народная Республика
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих

Минобороны: на Южнодонецком направлении потери ВСУ составили до 70 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки, ВСУ за период потеряли до 70 военных и 3 единицы техники, сообщило Минобороны России в телеграм-канале ведомства.
«
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток", используя результаты огня артиллерии, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреДонецкая Народная Республика
 
 
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