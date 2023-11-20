https://ria.ru/20231120/spetsoperatsiya-1910565663.html
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих - РИА Новости, 20.11.2023
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих
ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки, ВСУ за период потеряли до... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:12
2023-11-20T14:12
2023-11-20T14:23
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки, ВСУ за период потеряли до 70 военных и 3 единицы техники, сообщило Минобороны России в телеграм-канале ведомства."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток", используя результаты огня артиллерии, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих
Минобороны: на Южнодонецком направлении потери ВСУ составили до 70 военных