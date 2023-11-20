https://ria.ru/20231120/spetsoperatsiya-1910565663.html

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих - РИА Новости, 20.11.2023

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих

ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки, ВСУ за период потеряли до... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:12

2023-11-20T14:12

2023-11-20T14:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908709481_0:81:3021:1780_1920x0_80_0_0_925c03370ee1231b8101991e7541c48f.jpg

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки, ВСУ за период потеряли до 70 военных и 3 единицы техники, сообщило Минобороны России в телеграм-канале ведомства."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток", используя результаты огня артиллерии, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, донецкая народная республика