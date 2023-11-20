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Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 20.11.2023
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14:07 20.11.2023 (обновлено: 14:19 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/spetsoperatsiya-1910564987.html
Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 20.11.2023
Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении отразила атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР, противник за период потерял более 130 военнослужащих и девять... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:07
2023-11-20T14:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении отразила атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР, противник за период потерял более 130 военнослужащих и девять единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Также поражены живая сила и техника 28-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах Васюковки и Курдюмовки в ДНР."Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 130 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также орудие Д-30", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20231119/udar-1910360774.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 130 военных ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении отразила атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР, противник за период потерял более 130 военнослужащих и девять единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.
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Также поражены живая сила и техника 28-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах Васюковки и Курдюмовки в ДНР.
"Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 130 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также орудие Д-30", - уточнили в Минобороны.
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