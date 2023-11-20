https://ria.ru/20231120/spetsoperatsiya-1910564987.html

Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 20.11.2023

Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении отразила атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР, противник за период потерял более 130 военнослужащих и девять... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:07

2023-11-20T14:07

2023-11-20T14:19

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении отразила атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР, противник за период потерял более 130 военнослужащих и девять единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Также поражены живая сила и техника 28-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах Васюковки и Курдюмовки в ДНР."Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 130 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также орудие Д-30", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20231119/udar-1910360774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, безопасность