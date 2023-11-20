https://ria.ru/20231120/sotrudnichestvo-1910652389.html
Руденя: Верхневолжье развивает сотрудничество с китайской провинцией Ляонин
Руденя: Верхневолжье развивает сотрудничество с китайской провинцией Ляонин - РИА Новости, 20.11.2023
Руденя: Верхневолжье развивает сотрудничество с китайской провинцией Ляонин
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и первый секретарь комитета коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэн договорились о сотрудничестве... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T18:51
2023-11-20T18:51
2023-11-20T20:08
тверская область
тверская область
игорь руденя
китай
ляонин
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образование
культура
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ТВЕРЬ, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и первый секретарь комитета коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэн договорились о сотрудничестве регионов в сферах промышленности, образования и культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства. С 20 по 23 ноября Тверская область проводит бизнес-миссию в КНР. Делегацию Верхневолжья возглавляет губернатор Игорь Руденя. В бизнес-миссии участвуют председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, представители более 20 предприятий региона, руководители муниципалитетов, региональных министерств. 20 ноября в городе Шэньян провинции Ляонин состоялась встреча Игоря Рудени с Хао Пэном – первым секретарем комитета коммунистической партии Китая провинции Ляонин, председателем постоянного комитета собрания народных представителей провинции Ляонин. Обсуждались вопросы взаимодействия регионов, перспективы сотрудничества КНР и Верхневолжья. "Сегодня обеспечены долгосрочные перспективы, для того чтобы сделать наши исторически хорошие отношения еще более взаимовыгодными. Они, в том числе касаются экономики, социальной, культурной, спортивной и образовательной сфер. В настоящее время направления развития Китайской Народной Республики совпадают с российскими. Мы со своей стороны подготовили пакет предложений, которые представим в ходе встреч в рамках бизнес-миссии", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба. Губернатор отметил высокую инвестиционную привлекательность тверского региона. Важными направлениями партнерства глава региона назвал строительную сферу, развитие совместных образовательных программ, взаимодействие в части внедрения новых технологий, туристического обмена. В свою очередь Хао Пэн назвал перспективные направления партнерства с Верхневолжьем. Они связаны со сферой промышленности, с производством металлов и оборудования для различных отраслей, а также с обменом в сферах науки, образования и культуры. Хао Пэн предложил Игорю Рудене закрепить совместную работу соглашением об установлении побратимских отношений между провинцией и регионом. За последние два года объем товарооборота между Тверской областью и КНР вырос более чем в два раза. Сегодня Китай занимает первое место во внешнеторговом обороте тверского региона со странами дальнего зарубежья. Среди направлений экспорта – продукция кожевенной промышленности, мясо птицы, изделия из меха, древесина и продукция деревообработки, алюминий и изделия из него. Импорт представлен обувью, металлами, электромашинами и оборудованием, продукцией химической промышленности и другим. Договоренности о двустороннем взаимодействие между Тверской областью и провинцией Ляонин были достигнуты в июле 2023 года на встрече в Твери Игоря Рудени с делегацией провинции Ляонин, которую возглавил заместитель председателя народного правительства провинции Цзинь Говэй. Экономика провинции Ляонин считается самой крупной и развитой в Северо-Восточном регионе КНР. Ведущими отраслями являются металлургия, нефтехимия, машиностроение. Развиты текстильная и швейная промышленность, электроника, телекоммуникации, деревообработка и фармацевтика. Здесь действуют 114 вузов, крупные научно-исследовательские организации.Планируется, что 21 ноября в рамках бизнес-миссии состоится конференция по дружественному обмену и торгово-экономическому сотрудничеству между Тверской областью и провинцией Ляонин КНР. На ней будет представлен инвестиционный потенциал Верхневолжья. Также Руденя посетит ряд предприятий и инфраструктурных объектов.
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тверская область, игорь руденя, китай, ляонин, промышленность, образование, культура
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя, Китай, Ляонин, Промышленность, Образование, Культура
ТВЕРЬ, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и первый секретарь комитета коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэн договорились о сотрудничестве регионов в сферах промышленности, образования и культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.
С 20 по 23 ноября Тверская область
проводит бизнес-миссию в КНР. Делегацию Верхневолжья возглавляет губернатор Игорь Руденя. В бизнес-миссии участвуют председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, представители более 20 предприятий региона, руководители муниципалитетов, региональных министерств.
20 ноября в городе Шэньян
провинции Ляонин состоялась встреча Игоря Рудени с Хао Пэном – первым секретарем комитета коммунистической партии Китая провинции Ляонин, председателем постоянного комитета собрания народных представителей провинции Ляонин. Обсуждались вопросы взаимодействия регионов, перспективы сотрудничества КНР и Верхневолжья.
"Сегодня обеспечены долгосрочные перспективы, для того чтобы сделать наши исторически хорошие отношения еще более взаимовыгодными. Они, в том числе касаются экономики, социальной, культурной, спортивной и образовательной сфер. В настоящее время направления развития Китайской Народной Республики совпадают с российскими. Мы со своей стороны подготовили пакет предложений, которые представим в ходе встреч в рамках бизнес-миссии", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор отметил высокую инвестиционную привлекательность тверского региона. Важными направлениями партнерства глава региона назвал строительную сферу, развитие совместных образовательных программ, взаимодействие в части внедрения новых технологий, туристического обмена.
Отношения РФ и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил Путин
В свою очередь Хао Пэн назвал перспективные направления партнерства с Верхневолжьем. Они связаны со сферой промышленности, с производством металлов и оборудования для различных отраслей, а также с обменом в сферах науки, образования и культуры.
Хао Пэн предложил Игорю Рудене закрепить совместную работу соглашением об установлении побратимских отношений между провинцией и регионом.
За последние два года объем товарооборота между Тверской областью и КНР вырос более чем в два раза. Сегодня Китай занимает первое место во внешнеторговом обороте тверского региона со странами дальнего зарубежья.
Среди направлений экспорта – продукция кожевенной промышленности, мясо птицы, изделия из меха, древесина и продукция деревообработки, алюминий и изделия из него. Импорт представлен обувью, металлами, электромашинами и оборудованием, продукцией химической промышленности и другим.
Договоренности о двустороннем взаимодействие между Тверской областью и провинцией Ляонин были достигнуты в июле 2023 года на встрече в Твери
Игоря Рудени с делегацией провинции Ляонин, которую возглавил заместитель председателя народного правительства провинции Цзинь Говэй.
Экономика провинции Ляонин считается самой крупной и развитой в Северо-Восточном регионе КНР. Ведущими отраслями являются металлургия, нефтехимия, машиностроение. Развиты текстильная и швейная промышленность, электроника, телекоммуникации, деревообработка и фармацевтика. Здесь действуют 114 вузов, крупные научно-исследовательские организации.
Планируется, что 21 ноября в рамках бизнес-миссии состоится конференция по дружественному обмену и торгово-экономическому сотрудничеству между Тверской областью и провинцией Ляонин КНР. На ней будет представлен инвестиционный потенциал Верхневолжья. Также Руденя посетит ряд предприятий и инфраструктурных объектов.