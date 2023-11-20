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"Все ради Зеленского". Ужасающий ход Украины вызвал шок в США
"Все ради Зеленского". Ужасающий ход Украины вызвал шок в США - РИА Новости, 20.11.2023
"Все ради Зеленского". Ужасающий ход Украины вызвал шок в США
На Украине погибло целое поколение мужчин ради амбиций президента страны Владимира Зеленского, заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:34
2023-11-20T10:34
2023-11-20T10:34
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На Украине погибло целое поколение мужчин ради амбиций президента страны Владимира Зеленского, заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире Youtube-канала Redacted"Украина пожертвовала целым поколением молодых людей, и все ради того, чтобы президент Владимир Зеленский мог обмануть нас этой войной", — пожаловалась обозреватель.По ее словам, таких колоссальных потерь можно было бы избежать, если Киев давно пошел бы на мирные переговоры с Москвой, а не гнался за амбициями украинского руководителя.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.Провал Украины признавал главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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"Все ради Зеленского". Ужасающий ход Украины вызвал шок в США
Журналистка Моррис: украинцы гибнут ради амбиций Зеленского