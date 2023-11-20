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Эвакуированная из Газы семья рассказала, как шла до границы с Египтом - РИА Новости, 20.11.2023
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11:14 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/semya-1910516859.html
Эвакуированная из Газы семья рассказала, как шла до границы с Египтом
Эвакуированная из Газы семья рассказала, как шла до границы с Египтом - РИА Новости, 20.11.2023
Эвакуированная из Газы семья рассказала, как шла до границы с Египтом
Глава семьи, эвакуированной в РФ из сектора Газа и прибывшей в Санкт-Петербург из Москвы, рассказал, что им пришлось пешком пройти около 7 километров до границы РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:14
2023-11-20T11:14
россия
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Глава семьи, эвакуированной в РФ из сектора Газа и прибывшей в Санкт-Петербург из Москвы, рассказал, что им пришлось пешком пройти около 7 километров до границы с Египтом, чтобы выбраться из "этого кошмара". Как сообщило в своем Telegram-канале городское управление МЧС РФ, в понедельник утром сотрудники ведомства встретили в Петербурге эвакуированных из сектора Газа российских граждан и членов их семей. "Ранним утром в Петербург из Москвы прибыла еще одна группа российских граждан и членов их семей, эвакуированных ранее из зоны палестино-израильского конфликта… Далее прибывшая семья из шести человек отправилась к родственникам, где планирует разместиться", - говорится в сообщении. На опубликованном видео один из эвакуированных Ал-Валид Халид Мухаммад рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться его семье, пока они не добрались до границы с Египтом. "Доехать с самого дома до египетской границы очень сложно было, мы очень устали. Шли где-то 7 километров пешком, потому что машинам запрещено было двигаться. Потом на египетской границе нас встретили сотрудники МЧС, и там уже легче было", - сказал он. "Хочу поблагодарить господина Путина за все, что он делает. Сотрудники МЧС… они очень помогли нам приехать, помогли вытащить нас из этого кошмара. Огромное спасибо всему российскому народу", - добавил глава семьи. Он уточнил, что 12 лет учился в Петербурге по специальности врач-офтальмолог и окончил Первый медицинский университет имени академика Павлова.
https://ria.ru/20231117/evakuatsiya-1910152928.html
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россия, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество
Россия, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Общество
Эвакуированная из Газы семья рассказала, как шла до границы с Египтом

Эвакуированной из Газы в РФ семье пришлось пешком идти 7 км до границы с Египтом

© РИА Новости / Максим БлиновРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Глава семьи, эвакуированной в РФ из сектора Газа и прибывшей в Санкт-Петербург из Москвы, рассказал, что им пришлось пешком пройти около 7 километров до границы с Египтом, чтобы выбраться из "этого кошмара".
Как сообщило в своем Telegram-канале городское управление МЧС РФ, в понедельник утром сотрудники ведомства встретили в Петербурге эвакуированных из сектора Газа российских граждан и членов их семей.
"Ранним утром в Петербург из Москвы прибыла еще одна группа российских граждан и членов их семей, эвакуированных ранее из зоны палестино-израильского конфликта… Далее прибывшая семья из шести человек отправилась к родственникам, где планирует разместиться", - говорится в сообщении.
На опубликованном видео один из эвакуированных Ал-Валид Халид Мухаммад рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться его семье, пока они не добрались до границы с Египтом.
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"Доехать с самого дома до египетской границы очень сложно было, мы очень устали. Шли где-то 7 километров пешком, потому что машинам запрещено было двигаться. Потом на египетской границе нас встретили сотрудники МЧС, и там уже легче было", - сказал он.
"Хочу поблагодарить господина Путина за все, что он делает. Сотрудники МЧС… они очень помогли нам приехать, помогли вытащить нас из этого кошмара. Огромное спасибо всему российскому народу", - добавил глава семьи.
Он уточнил, что 12 лет учился в Петербурге по специальности врач-офтальмолог и окончил Первый медицинский университет имени академика Павлова.
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