https://ria.ru/20231120/sanatorii-1910536859.html

Эксперты рассказали, сколько денег россияне тратят на санатории

Эксперты рассказали, сколько денег россияне тратят на санатории - РИА Новости, 20.11.2023

Эксперты рассказали, сколько денег россияне тратят на санатории

Пять миллионов отдохнувших в российских здравницах потратили 143 миллиарда рублей в этом году, сообщает портал Санатории-России.рф. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:09

2023-11-20T13:09

2023-11-20T13:28

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

астраханская область

ставропольский край

алтайский край

республика карелия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756500776_0:226:3077:1957_1920x0_80_0_0_827af4be36e415d8a8f3fcf40baa7989.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Пять миллионов отдохнувших в российских здравницах потратили 143 миллиарда рублей в этом году, сообщает портал Санатории-России.рф.Аналитики представили рейтинг регионов страны по доходам санаторно-курортной отрасли в 2023 году, включая высокий сезон лета и бархатный в сентябре.По данным портала, доходы российских здравниц составили рекордные 143,7 миллиарда рублей за первые 9 месяцев 2023 года, что на 12 процентов больше, чем в прошлом году. В санаториях страны в этом году уже отдохнули почти пять миллионов человек.Больше всего на санаторно-курортный отдых тратят в Карелии – в среднем 141 тысячу рублей, Астраханской области – 70 тысяч рублей и Алтайском крае – 54 тысячи рублей. Подлечиться в санаториях Ставропольского края обойдется около 46 тысяч рублей, а Краснодарского края – 36 тысяч рублей.По словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, рекордные доходы санаторно-курортных учреждений позволяют рассчитывать, что вырученные средства будут направлены на ремонт номерного фонда, закупку современного оборудования, повышение комфорта и сервиса для гостей санаториев.

https://ria.ru/20231116/belorussiya-1909658548.html

астраханская область

ставропольский край

алтайский край

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, астраханская область, ставропольский край, алтайский край, республика карелия