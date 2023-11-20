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Эксперты рассказали, сколько денег россияне тратят на санатории
Эксперты рассказали, сколько денег россияне тратят на санатории - РИА Новости, 20.11.2023
Эксперты рассказали, сколько денег россияне тратят на санатории
Пять миллионов отдохнувших в российских здравницах потратили 143 миллиарда рублей в этом году, сообщает портал Санатории-России.рф. РИА Новости, 20.11.2023
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Пять миллионов отдохнувших в российских здравницах потратили 143 миллиарда рублей в этом году, сообщает портал Санатории-России.рф.Аналитики представили рейтинг регионов страны по доходам санаторно-курортной отрасли в 2023 году, включая высокий сезон лета и бархатный в сентябре.По данным портала, доходы российских здравниц составили рекордные 143,7 миллиарда рублей за первые 9 месяцев 2023 года, что на 12 процентов больше, чем в прошлом году. В санаториях страны в этом году уже отдохнули почти пять миллионов человек.Больше всего на санаторно-курортный отдых тратят в Карелии – в среднем 141 тысячу рублей, Астраханской области – 70 тысяч рублей и Алтайском крае – 54 тысячи рублей. Подлечиться в санаториях Ставропольского края обойдется около 46 тысяч рублей, а Краснодарского края – 36 тысяч рублей.По словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, рекордные доходы санаторно-курортных учреждений позволяют рассчитывать, что вырученные средства будут направлены на ремонт номерного фонда, закупку современного оборудования, повышение комфорта и сервиса для гостей санаториев.
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Эксперты рассказали, сколько денег россияне тратят на санатории
Пять миллионов россиян потратили на отдых в санаториях 143 миллиарда рублей