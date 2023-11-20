https://ria.ru/20231120/rybaki-1910486851.html

В Приморье спасли трех попавших в снежный плен рыбаков

В Приморье спасли трех попавших в снежный плен рыбаков - РИА Новости, 20.11.2023

В Приморье спасли трех попавших в снежный плен рыбаков

Спасатели вызволили из снежного плена трех рыбаков, чья машина вылетела в кювет в Красноармейском районе Приморья, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T07:41

2023-11-20T07:41

2023-11-20T09:21

хорошие новости

красноармейский район

происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Спасатели вызволили из снежного плена трех рыбаков, чья машина вылетела в кювет в Красноармейском районе Приморья, сообщает региональный главк МЧС РФ. "Поступила информация о том, что автомобиль с тремя мужчинами занесло на скользкой дороге и выбросило в кювет в районе реки Ороченка Красноармейского района… Как стало известно позже, мужчины, не дожидаясь помощи, выдвинулись в сторону реки, где разбили палаточный лагерь. Позднее двое рыбаков пешком отправились в охотничье зимовье, которое находилось в 15 километрах от лагеря, чтобы вызвать помощь", - говорится в сообщении.Спасатели отмечают, что операция осложнялась большим количеством выпавшего снега, над дорогой склонились множество деревьев. "Нам пришлось буквально пропиливать себе путь", - рассказал спасатель поисково-спасательного отряда Олег Кульбяцкий. Специалисты вытащили автомобиль из кювета и сопроводили мужчин до посёлка Пластун. Медицинская помощь им не потребовалась, жизням рыбаков ничто не угрожает.

https://ria.ru/20231115/deti-1909508924.html

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красноармейский район, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)