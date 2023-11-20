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В Приморье спасли трех попавших в снежный плен рыбаков - РИА Новости, 20.11.2023
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Хорошие новости
 
07:41 20.11.2023 (обновлено: 09:21 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/rybaki-1910486851.html
В Приморье спасли трех попавших в снежный плен рыбаков
В Приморье спасли трех попавших в снежный плен рыбаков - РИА Новости, 20.11.2023
В Приморье спасли трех попавших в снежный плен рыбаков
Спасатели вызволили из снежного плена трех рыбаков, чья машина вылетела в кювет в Красноармейском районе Приморья, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T07:41
2023-11-20T09:21
хорошие новости
красноармейский район
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Спасатели вызволили из снежного плена трех рыбаков, чья машина вылетела в кювет в Красноармейском районе Приморья, сообщает региональный главк МЧС РФ. "Поступила информация о том, что автомобиль с тремя мужчинами занесло на скользкой дороге и выбросило в кювет в районе реки Ороченка Красноармейского района… Как стало известно позже, мужчины, не дожидаясь помощи, выдвинулись в сторону реки, где разбили палаточный лагерь. Позднее двое рыбаков пешком отправились в охотничье зимовье, которое находилось в 15 километрах от лагеря, чтобы вызвать помощь", - говорится в сообщении.Спасатели отмечают, что операция осложнялась большим количеством выпавшего снега, над дорогой склонились множество деревьев. "Нам пришлось буквально пропиливать себе путь", - рассказал спасатель поисково-спасательного отряда Олег Кульбяцкий. Специалисты вытащили автомобиль из кювета и сопроводили мужчин до посёлка Пластун. Медицинская помощь им не потребовалась, жизням рыбаков ничто не угрожает.
https://ria.ru/20231115/deti-1909508924.html
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красноармейский район, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Красноармейский район, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье спасли трех попавших в снежный плен рыбаков

Сотрудники МЧС в Приморье вызволили из снежного плена трех рыбаков

© Фото : МЧС Приморского края/TelegramСотрудники МЧС спасли трех рыбаков в Красноармейском районе Приморья
Сотрудники МЧС спасли трех рыбаков в Красноармейском районе Приморья - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : МЧС Приморского края/Telegram
Сотрудники МЧС спасли трех рыбаков в Красноармейском районе Приморья
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Спасатели вызволили из снежного плена трех рыбаков, чья машина вылетела в кювет в Красноармейском районе Приморья, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Поступила информация о том, что автомобиль с тремя мужчинами занесло на скользкой дороге и выбросило в кювет в районе реки Ороченка Красноармейского района… Как стало известно позже, мужчины, не дожидаясь помощи, выдвинулись в сторону реки, где разбили палаточный лагерь. Позднее двое рыбаков пешком отправились в охотничье зимовье, которое находилось в 15 километрах от лагеря, чтобы вызвать помощь", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что операция осложнялась большим количеством выпавшего снега, над дорогой склонились множество деревьев. "Нам пришлось буквально пропиливать себе путь", - рассказал спасатель поисково-спасательного отряда Олег Кульбяцкий.
Специалисты вытащили автомобиль из кювета и сопроводили мужчин до посёлка Пластун. Медицинская помощь им не потребовалась, жизням рыбаков ничто не угрожает.
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Хорошие новостиКрасноармейский районПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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