https://ria.ru/20231120/russkiy-1910523768.html
Депутат рассказала, почему русский язык стал центральной темой в СНГ
Депутат рассказала, почему русский язык стал центральной темой в СНГ - РИА Новости, 20.11.2023
Депутат рассказала, почему русский язык стал центральной темой в СНГ
Член комиссии Парламентского собрания по культуре, образованию и науке Союза Беларуси и России, депутат Госдумы РФ Ольга Германова отметила, что целью стран СНГ РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:45
2023-11-20T11:45
2023-11-20T11:59
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Член комиссии Парламентского собрания по культуре, образованию и науке Союза Беларуси и России, депутат Госдумы РФ Ольга Германова отметила, что целью стран СНГ является усиление роли русского языка как средства межнационального общения, сообщает sputnik.kg.В СНГ 2023 год проходит под эгидой русского языка как языка межнационального общения. Вопросы совместного развития русского языка в странах Содружества обсуждались на Межпарламентской ассамблее СНГ в Бишкеке. "Для этого уже есть обширная платформа — это наши общие история, культура, система образования. После того как мы разбежались по своим национальным "квартирам", Россия не смогла оставить друзей без помощи во многих областях. И как раз для этого русский язык необходим как универсальное средство коммуникации без переводчика. Об этом шла речь как на заседании МПА, так и на отдельной конференции", — рассказала Германова. Она подчеркнула, что развитие русского языка является задачей всех стран объединения. "Россия не может продвигать инициативу, если это не нужно другим республикам. Насаждением русского языка никто заниматься не собирается. Однако сейчас стремление к русскому хорошо видно. Ведь русский — язык науки, на нем публикуются ведущие исследовательские работы. Россия строит в Кыргызстане девять школ с русским языком обучения не просто так. В стране нехватка школ, классы переполнены. Не хватает учителей, поэтому Россия увеличивает образовательные квоты. Все это сотрудничество невозможно без русского языка", — заключила депутат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бишкек, снг, госдума рф, в мире
Россия, Бишкек, СНГ, Госдума РФ, В мире, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Депутат рассказала, почему русский язык стал центральной темой в СНГ
Депутат Германова рассказала, почему русский язык стал центральной темой в СНГ
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Член комиссии Парламентского собрания по культуре, образованию и науке Союза Беларуси и России, депутат Госдумы РФ Ольга Германова отметила, что целью стран СНГ является усиление роли русского языка как средства межнационального общения, сообщает sputnik.kg
.
В СНГ 2023 год проходит под эгидой русского языка как языка межнационального общения. Вопросы совместного развития русского языка в странах Содружества обсуждались на Межпарламентской ассамблее СНГ в Бишкеке
.
Путин рассказал о заботе по сбережению русского языка
"Для этого уже есть обширная платформа — это наши общие история, культура, система образования. После того как мы разбежались по своим национальным "квартирам", Россия не смогла оставить друзей без помощи во многих областях. И как раз для этого русский язык необходим как универсальное средство коммуникации без переводчика. Об этом шла речь как на заседании МПА, так и на отдельной конференции", — рассказала Германова.
Она подчеркнула, что развитие русского языка является задачей всех стран объединения.
"Россия не может продвигать инициативу, если это не нужно другим республикам. Насаждением русского языка никто заниматься не собирается. Однако сейчас стремление к русскому хорошо видно. Ведь русский — язык науки, на нем публикуются ведущие исследовательские работы. Россия строит в Кыргызстане девять школ с русским языком обучения не просто так. В стране нехватка школ, классы переполнены. Не хватает учителей, поэтому Россия увеличивает образовательные квоты. Все это сотрудничество невозможно без русского языка", — заключила депутат.
Путин назвал владение русским языком конкурентным преимуществом