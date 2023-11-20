https://ria.ru/20231120/pvo-1910566013.html
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов - РИА Новости, 20.11.2023
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:13
2023-11-20T14:13
2023-11-20T14:13
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
донецк
безопасность
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской народной республики, Донецк, Пески Донецкой народной республики, а также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 536 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 9045 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 489 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7138 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 422 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910269132.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луганская народная республика, донецк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донецк, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и три снаряда HIMARS