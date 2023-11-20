https://ria.ru/20231120/pvo-1910566013.html

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов - РИА Новости, 20.11.2023

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:13

2023-11-20T14:13

2023-11-20T14:13

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

донецк

безопасность

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской народной республики, Донецк, Пески Донецкой народной республики, а также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 536 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 9045 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 489 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7138 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 422 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910269132.html

россия

луганская народная республика

донецк

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Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, донецк, безопасность