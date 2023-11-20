Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/pvo-1910566013.html
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов - РИА Новости, 20.11.2023
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:13
2023-11-20T14:13
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донецк
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской народной республики, Донецк, Пески Донецкой народной республики, а также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 536 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 9045 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 489 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7138 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 422 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910269132.html
россия
луганская народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, донецк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донецк, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и три снаряда HIMARS

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской народной республики, Донецк, Пески Донецкой народной республики, а также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 536 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 9045 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 489 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7138 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 422 единицы специальной военной автомобильной техники.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Нептун"
18 ноября, 13:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала