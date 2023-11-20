https://ria.ru/20231120/putin-1910659815.html
Путин поблагодарил работников транспортного комплекса за напряженный труд
Путин поблагодарил работников транспортного комплекса за напряженный труд - РИА Новости, 20.11.2023
Путин поблагодарил работников транспортного комплекса за напряженный труд
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил работников транспортного комплекса России за напряженный труд, отметив, что от четкой работы этой отрасли во многом... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:23
2023-11-20T19:23
2023-11-20T19:23
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил работников транспортного комплекса России за напряженный труд, отметив, что от четкой работы этой отрасли во многом зависит укрепление всей национальной экономики. Путин в понедельник - в День работника транспорта - по видеосвязи принял участие в мероприятии, посвященном передаче регионам техники для обновления парка общественного транспорта. "Спасибо вам за этот огромный, напряжений труд. От четкой, надежной работы транспортного комплекса во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма и торгового оборота, укрепление всей национальной экономики. Потому так важно наращивать его возможности, делать более эффективным и современным", - обратился Путин к работникам транспортного комплекса. Он подчеркнул, что благодаря их профессионализму и самоотдаче "ритмично ведутся воздушные, сухопутные и водные перевозки, обеспечивается стабильное функционирование всей транспортной системы нашей большой страны, в том числе и северного завоза".
https://ria.ru/20231120/putin-1910659000.html
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россия, владимир путин
Путин поблагодарил работников транспортного комплекса за напряженный труд
Путин: от работы транспортного комплекса во многом зависит качество жизни людей
НОВО-ОГАРЕВО, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил работников транспортного комплекса России за напряженный труд, отметив, что от четкой работы этой отрасли во многом зависит укрепление всей национальной экономики.
Путин в понедельник - в День работника транспорта - по видеосвязи принял участие в мероприятии, посвященном передаче регионам техники для обновления парка общественного транспорта.
"Спасибо вам за этот огромный, напряжений труд. От четкой, надежной работы транспортного комплекса во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма и торгового оборота, укрепление всей национальной экономики. Потому так важно наращивать его возможности, делать более эффективным и современным", - обратился Путин к работникам транспортного комплекса.
Он подчеркнул, что благодаря их профессионализму и самоотдаче "ритмично ведутся воздушные, сухопутные и водные перевозки, обеспечивается стабильное функционирование всей транспортной системы нашей большой страны, в том числе и северного завоза".
Путин призвал сохранить темпы обновления общественного транспорта