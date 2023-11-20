Первые дети из Волновахи ДНР побывали в путешествии, организованном Ямалом
CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (cropped) / Школьники из Волновахи во время поездки в рамках пилотного экскурсионного проекта "Моя Россия"
Школьники из Волновахи во время поездки в рамках пилотного экскурсионного проекта "Моя Россия"
САЛЕХАРД, 20 ноя - РИА Новости. Первая группа детей – 168 человек – из Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР) побывала в поездке, организованной Ямалом, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
"Первая группа волновахских ребят вернулась из путешествия, организованного Ямалом. Это 168 школьников из подшефной Волновахи. Еще почти 350 подростков побывают в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде до начала декабря. Поездка проходит в рамках пилотного экскурсионного проекта "Моя Россия", который губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал в День воссоединения Донбасса и России", — говорится в сообщении.
Ямал стал одним из первых регионов-шефов, который занялся не только восстановлением разрушенной инфраструктуры в новых регионах страны, но и патриотическим воспитанием молодежи. Проект "Моя Россия" знакомит волновахских подростков с героической историей государства, рассказывает о возможностях, которые у них теперь появились.
Во время первой поездки подросткам провели экскурсии в ведущие вузы страны: Горный институт, Национальный исследовательский университет ИТМО, Российский университет спорта, Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. В культурную программу включили посещение Царского села, крейсера "Аврора", кунсткамеры, Александровского сада и Красной площади. Ребята посетили и офис VK, уточняет пресс-служба.
Округ взял на себя все затраты по проживанию, питанию, проезду и организации экскурсий. Сопровождали школьников их преподаватели, наставники из Содружества вожатых Ямала, активисты студенческих педагогических отрядов РСО.
"Это удивительная возможность познакомиться с городами России. В Петербурге запомнилось Царское Село, в Москве — Красная площадь. До мурашек по коже зацепил музей Победы в Нижнем Новгороде. Хочется вернуться, привезти туда своих родных, близких людей, погулять вместе с ними и насладиться прекрасной архитектурой", — приводятся в сообщении слова одиннадцатиклассницы из Златоустовской школы Волновахского района Арины Шмельц.