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Первые дети из Волновахи ДНР побывали в путешествии, организованном Ямалом - РИА Новости, 20.11.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
13:00 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/puteshestvie-1910546881.html
Первые дети из Волновахи ДНР побывали в путешествии, организованном Ямалом
Первые дети из Волновахи ДНР побывали в путешествии, организованном Ямалом - РИА Новости, 20.11.2023
Первые дети из Волновахи ДНР побывали в путешествии, организованном Ямалом
Первая группа детей – 168 человек – из Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР) побывала в поездке, организованной Ямалом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:00
2023-11-20T13:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
волноваха
днр
дети
путешествия
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САЛЕХАРД, 20 ноя - РИА Новости. Первая группа детей – 168 человек – из Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР) побывала в поездке, организованной Ямалом, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. "Первая группа волновахских ребят вернулась из путешествия, организованного Ямалом. Это 168 школьников из подшефной Волновахи. Еще почти 350 подростков побывают в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде до начала декабря. Поездка проходит в рамках пилотного экскурсионного проекта "Моя Россия", который губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал в День воссоединения Донбасса и России", — говорится в сообщении. Ямал стал одним из первых регионов-шефов, который занялся не только восстановлением разрушенной инфраструктуры в новых регионах страны, но и патриотическим воспитанием молодежи. Проект "Моя Россия" знакомит волновахских подростков с героической историей государства, рассказывает о возможностях, которые у них теперь появились. Во время первой поездки подросткам провели экскурсии в ведущие вузы страны: Горный институт, Национальный исследовательский университет ИТМО, Российский университет спорта, Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. В культурную программу включили посещение Царского села, крейсера "Аврора", кунсткамеры, Александровского сада и Красной площади. Ребята посетили и офис VK, уточняет пресс-служба. Округ взял на себя все затраты по проживанию, питанию, проезду и организации экскурсий. Сопровождали школьников их преподаватели, наставники из Содружества вожатых Ямала, активисты студенческих педагогических отрядов РСО. "Это удивительная возможность познакомиться с городами России. В Петербурге запомнилось Царское Село, в Москве — Красная площадь. До мурашек по коже зацепил музей Победы в Нижнем Новгороде. Хочется вернуться, привезти туда своих родных, близких людей, погулять вместе с ними и насладиться прекрасной архитектурой", — приводятся в сообщении слова одиннадцатиклассницы из Златоустовской школы Волновахского района Арины Шмельц.
https://ria.ru/20231112/poezdka-1908979294.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), волноваха, днр, дети, путешествия
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Волноваха, ДНР, Дети, Путешествия

Первые дети из Волновахи ДНР побывали в путешествии, организованном Ямалом

CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (cropped) / Школьники из Волновахи во время поездки в рамках пилотного экскурсионного проекта "Моя Россия"
Школьники из Волновахи во время поездки в рамках пилотного экскурсионного проекта Моя Россия - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (cropped) /
Школьники из Волновахи во время поездки в рамках пилотного экскурсионного проекта "Моя Россия"
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 20 ноя - РИА Новости. Первая группа детей – 168 человек – из Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР) побывала в поездке, организованной Ямалом, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
"Первая группа волновахских ребят вернулась из путешествия, организованного Ямалом. Это 168 школьников из подшефной Волновахи. Еще почти 350 подростков побывают в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде до начала декабря. Поездка проходит в рамках пилотного экскурсионного проекта "Моя Россия", который губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал в День воссоединения Донбасса и России", — говорится в сообщении.
Ямал стал одним из первых регионов-шефов, который занялся не только восстановлением разрушенной инфраструктуры в новых регионах страны, но и патриотическим воспитанием молодежи. Проект "Моя Россия" знакомит волновахских подростков с героической историей государства, рассказывает о возможностях, которые у них теперь появились.
Люди на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Ямал организовал для школьников из Волновахи поездку по городам России
12 ноября, 15:57
Во время первой поездки подросткам провели экскурсии в ведущие вузы страны: Горный институт, Национальный исследовательский университет ИТМО, Российский университет спорта, Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. В культурную программу включили посещение Царского села, крейсера "Аврора", кунсткамеры, Александровского сада и Красной площади. Ребята посетили и офис VK, уточняет пресс-служба.
Округ взял на себя все затраты по проживанию, питанию, проезду и организации экскурсий. Сопровождали школьников их преподаватели, наставники из Содружества вожатых Ямала, активисты студенческих педагогических отрядов РСО.
"Это удивительная возможность познакомиться с городами России. В Петербурге запомнилось Царское Село, в Москве — Красная площадь. До мурашек по коже зацепил музей Победы в Нижнем Новгороде. Хочется вернуться, привезти туда своих родных, близких людей, погулять вместе с ними и насладиться прекрасной архитектурой", — приводятся в сообщении слова одиннадцатиклассницы из Златоустовской школы Волновахского района Арины Шмельц.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ВолновахаДНРДетиПутешествия
 
 
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