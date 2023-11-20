https://ria.ru/20231120/puteshestvie-1910546881.html

Первые дети из Волновахи ДНР побывали в путешествии, организованном Ямалом

Первые дети из Волновахи ДНР побывали в путешествии, организованном Ямалом - РИА Новости, 20.11.2023

Первые дети из Волновахи ДНР побывали в путешествии, организованном Ямалом

Первая группа детей – 168 человек – из Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР) побывала в поездке, организованной Ямалом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:00

2023-11-20T13:00

2023-11-20T13:00

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

волноваха

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САЛЕХАРД, 20 ноя - РИА Новости. Первая группа детей – 168 человек – из Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР) побывала в поездке, организованной Ямалом, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. "Первая группа волновахских ребят вернулась из путешествия, организованного Ямалом. Это 168 школьников из подшефной Волновахи. Еще почти 350 подростков побывают в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде до начала декабря. Поездка проходит в рамках пилотного экскурсионного проекта "Моя Россия", который губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал в День воссоединения Донбасса и России", — говорится в сообщении. Ямал стал одним из первых регионов-шефов, который занялся не только восстановлением разрушенной инфраструктуры в новых регионах страны, но и патриотическим воспитанием молодежи. Проект "Моя Россия" знакомит волновахских подростков с героической историей государства, рассказывает о возможностях, которые у них теперь появились. Во время первой поездки подросткам провели экскурсии в ведущие вузы страны: Горный институт, Национальный исследовательский университет ИТМО, Российский университет спорта, Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. В культурную программу включили посещение Царского села, крейсера "Аврора", кунсткамеры, Александровского сада и Красной площади. Ребята посетили и офис VK, уточняет пресс-служба. Округ взял на себя все затраты по проживанию, питанию, проезду и организации экскурсий. Сопровождали школьников их преподаватели, наставники из Содружества вожатых Ямала, активисты студенческих педагогических отрядов РСО. "Это удивительная возможность познакомиться с городами России. В Петербурге запомнилось Царское Село, в Москве — Красная площадь. До мурашек по коже зацепил музей Победы в Нижнем Новгороде. Хочется вернуться, привезти туда своих родных, близких людей, погулять вместе с ними и насладиться прекрасной архитектурой", — приводятся в сообщении слова одиннадцатиклассницы из Златоустовской школы Волновахского района Арины Шмельц.

https://ria.ru/20231112/poezdka-1908979294.html

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ямало-ненецкий автономный округ (янао), волноваха, днр, дети, путешествия