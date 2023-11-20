https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910541604.html

Во Владивостоке задержали мужчину, распылившего перцовый баллон в автобусе

Во Владивостоке задержали мужчину, распылившего перцовый баллон в автобусе - РИА Новости, 20.11.2023

Во Владивостоке задержали мужчину, распылившего перцовый баллон в автобусе

Полиция задержала пассажира, который брызнул перцовым баллончиком в лицо водителю автобуса во Владивостоке, сообщает в своём Тelegram-канале управление МВД РФ... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:41

2023-11-20T12:41

2023-11-20T12:41

происшествия

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Полиция задержала пассажира, который брызнул перцовым баллончиком в лицо водителю автобуса во Владивостоке, сообщает в своём Тelegram-канале управление МВД РФ по Приморскому краю. Ранее в интернете разошлось видео конфликта: мужчина в капюшоне, стоя в салоне автобуса у места водителя, оскорбляет его, в грубой форме кричит, чтобы тот проехал дальше и что он ему "загораживает автобусы". Водитель обещает вызвать полицию, и пассажир достает баллончик. Мужчина за рулем автобуса хватает агрессора за руку, тот распыляет жидкость и выбегает из автобуса. На другом видео уже после конфликта водитель умывает лицо водой, а пассажир стоит рядом на остановке и кричит: "Еще хочешь?", а также угрожает женщине, которая прогоняет его. Позже муниципальный центр управления администрации города проинформировал, что 20 ноября в автобусе №17 неизвестный мужчина брызнул в лицо водителю перцовым баллончиком. В пресс-службе мэрии Владивостока РИА Новости уточняли, что водитель отправился в травмпункт, чтобы зафиксировать повреждения. "По горячим следам полицейские задержали правонарушителя – 35-летнего жителя Владивостока,", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что при личном досмотре у мужчины обнаружили три перцовых баллончика, на него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910517956.html

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происшествия, владивосток, россия, приморский край