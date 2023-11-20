https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910524987.html

В Германии школьный автобус врезался в дерево

В Германии школьный автобус врезался в дерево - РИА Новости, 20.11.2023

В Германии школьный автобус врезался в дерево

Школьный автобус вылетел в понедельник с дороги в Баварии и врезался в дерево, в результате чего пострадали около 10 детей, сообщило издание Bild. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:48

2023-11-20T11:48

2023-11-20T11:48

в мире

бавария

германия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Школьный автобус вылетел в понедельник с дороги в Баварии и врезался в дерево, в результате чего пострадали около 10 детей, сообщило издание Bild. "Около десяти детей пострадали в результате ДТП со школьным автобусом в Средней Франконии (округ в Баварии - ред.) в понедельник утром", - пишет издание. Сообщается, что инцидент произошел в районе Фюрт. По пока не установленной причине автобус сошел с дороги и врезался в дерево. По информации Bild, большинство пострадавших детей получили легкие травмы и после оказания им помощи на месте пересели на другой автобус. Полиция Средней Франконии подтвердила в посте в социальной сети Х факт ДТП со школьным автобусом. но не уточнила количество пострадавших. Кроме того, полиция предупредила о перекрытии дороги, на которой произошел инцидент.

https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910500593.html

бавария

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в мире, бавария, германия