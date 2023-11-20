https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910519939.html
В Твери ищут напавших на мужчину в автобусе
В Твери ищут напавших на мужчину в автобусе - РИА Новости, 20.11.2023
В Твери ищут напавших на мужчину в автобусе
Полиция в Твери устанавливает обстоятельства нападения на темнокожего мужчину в автобусе, сообщение о произошедшем поступило из лечебного учреждения. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:29
2023-11-20T11:29
2023-11-20T11:29
происшествия
тверь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
РЯЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Полиция в Твери устанавливает обстоятельства нападения на темнокожего мужчину в автобусе, сообщение о произошедшем поступило из лечебного учреждения. Видео нападения опубликовано в местных соцсетях в воскресенье. На кадрах молодые люди бьют темнокожего мужчину в автобусе, один замахивается ногой, второй наносит удары руками, несколько раз упоминая цвет кожи пассажира. "Сотрудниками Заволжского отдела полиции по факту инцидента, произошедшего в общественном транспорте, проводится проверка. Устанавливаются участники конфликта и объективные обстоятельства произошедшего", - сказали РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. Собеседник уточнил, что проверка назначена после сообщения из медицинского учреждения.
https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910517956.html
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверь
В Твери ищут напавших на мужчину в автобусе
Полиция ищет напавших на темнокожего мужчину в тверском автобусе
РЯЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Полиция в Твери устанавливает обстоятельства нападения на темнокожего мужчину в автобусе, сообщение о произошедшем поступило из лечебного учреждения.
Видео нападения опубликовано в местных соцсетях в воскресенье. На кадрах молодые люди бьют темнокожего мужчину в автобусе, один замахивается ногой, второй наносит удары руками, несколько раз упоминая цвет кожи пассажира.
В Йошкар-Оле толпа избила мужчину, вступившегося за незнакомца
"Сотрудниками Заволжского отдела полиции по факту инцидента, произошедшего в общественном транспорте, проводится проверка. Устанавливаются участники конфликта и объективные обстоятельства произошедшего", - сказали РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Собеседник уточнил, что проверка назначена после сообщения из медицинского учреждения.