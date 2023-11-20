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В Твери ищут напавших на мужчину в автобусе - РИА Новости, 20.11.2023
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11:29 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910519939.html
В Твери ищут напавших на мужчину в автобусе
В Твери ищут напавших на мужчину в автобусе - РИА Новости, 20.11.2023
В Твери ищут напавших на мужчину в автобусе
Полиция в Твери устанавливает обстоятельства нападения на темнокожего мужчину в автобусе, сообщение о произошедшем поступило из лечебного учреждения. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:29
2023-11-20T11:29
происшествия
тверь
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РЯЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Полиция в Твери устанавливает обстоятельства нападения на темнокожего мужчину в автобусе, сообщение о произошедшем поступило из лечебного учреждения. Видео нападения опубликовано в местных соцсетях в воскресенье. На кадрах молодые люди бьют темнокожего мужчину в автобусе, один замахивается ногой, второй наносит удары руками, несколько раз упоминая цвет кожи пассажира. "Сотрудниками Заволжского отдела полиции по факту инцидента, произошедшего в общественном транспорте, проводится проверка. Устанавливаются участники конфликта и объективные обстоятельства произошедшего", - сказали РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. Собеседник уточнил, что проверка назначена после сообщения из медицинского учреждения.
https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910517956.html
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происшествия, тверь
Происшествия, Тверь
В Твери ищут напавших на мужчину в автобусе

Полиция ищет напавших на темнокожего мужчину в тверском автобусе

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Полиция в Твери устанавливает обстоятельства нападения на темнокожего мужчину в автобусе, сообщение о произошедшем поступило из лечебного учреждения.
Видео нападения опубликовано в местных соцсетях в воскресенье. На кадрах молодые люди бьют темнокожего мужчину в автобусе, один замахивается ногой, второй наносит удары руками, несколько раз упоминая цвет кожи пассажира.
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"Сотрудниками Заволжского отдела полиции по факту инцидента, произошедшего в общественном транспорте, проводится проверка. Устанавливаются участники конфликта и объективные обстоятельства произошедшего", - сказали РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Собеседник уточнил, что проверка назначена после сообщения из медицинского учреждения.
 
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