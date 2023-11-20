https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910519939.html

В Твери ищут напавших на мужчину в автобусе

В Твери ищут напавших на мужчину в автобусе - РИА Новости, 20.11.2023

В Твери ищут напавших на мужчину в автобусе

Полиция в Твери устанавливает обстоятельства нападения на темнокожего мужчину в автобусе, сообщение о произошедшем поступило из лечебного учреждения. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:29

2023-11-20T11:29

2023-11-20T11:29

происшествия

тверь

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РЯЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Полиция в Твери устанавливает обстоятельства нападения на темнокожего мужчину в автобусе, сообщение о произошедшем поступило из лечебного учреждения. Видео нападения опубликовано в местных соцсетях в воскресенье. На кадрах молодые люди бьют темнокожего мужчину в автобусе, один замахивается ногой, второй наносит удары руками, несколько раз упоминая цвет кожи пассажира. "Сотрудниками Заволжского отдела полиции по факту инцидента, произошедшего в общественном транспорте, проводится проверка. Устанавливаются участники конфликта и объективные обстоятельства произошедшего", - сказали РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. Собеседник уточнил, что проверка назначена после сообщения из медицинского учреждения.

https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910517956.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тверь