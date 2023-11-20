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Экс-главу службы спецсвязи Украины обвинили в присвоении бюджетных средств - РИА Новости, 20.11.2023
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16:25 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/prisvoenie-1910611189.html
Экс-главу службы спецсвязи Украины обвинили в присвоении бюджетных средств
Экс-главу службы спецсвязи Украины обвинили в присвоении бюджетных средств - РИА Новости, 20.11.2023
Экс-главу службы спецсвязи Украины обвинили в присвоении бюджетных средств
Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что против уволенных председателя службы спецсвязи и его заместителя возбуждено уголовное дело РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:25
2023-11-20T16:25
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что против уволенных председателя службы спецсвязи и его заместителя возбуждено уголовное дело по обвинению в присвоении бюджетных средств в размере 62 миллионов гривен (более 1,7 миллиона долларов). Имён фигурантов дела в прокуратуре не называют, но очевидно, что речь идет о главе госспецсвязи Юрии Щиголе и его заместителе Викторе Жоре. Именно их сегодня уволил кабмин и назначил временного руководителя ведомства, сообщал в понедельник представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. "При процессуальном руководстве прокурора САП детективы Национального антикоррупционного бюро предъявили обвинение в завладении государственными средствами в сумме более 62 миллионов гривен (более 1,7 миллиона долларов) председателю государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (госспецсвязи), его заместителю и другим должностным лицам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП. Отмечается, что действия шести подозреваемых квалифицируют по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Следствием установлено, что на протяжении 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством госспецсвязи разработали схему завладения госсредств, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения. С этими компаниями подчиненное госспецсвязи госпредприятие заключило договоры на поставку программного обеспечения и услуг и перечислило в течение двух лет более 285 миллионов гривен (почти 8 миллионов долларов), при этом реальная стоимость закупленного у зарубежного производителя программного обеспечения составила на 1,7 миллиона долларов меньше. Разницу, полученную от реализации сделки, участники незаконной схемы вывели на счета подконтрольных компаний за границу для раздела денег между фигурантами дела. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
https://ria.ru/20231031/voennyy-1906420393.html
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Экс-главу службы спецсвязи Украины обвинили в присвоении бюджетных средств

Экс-главу службы спецсвязи Украины обвинили в присвоении 1,7 миллиона долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что против уволенных председателя службы спецсвязи и его заместителя возбуждено уголовное дело по обвинению в присвоении бюджетных средств в размере 62 миллионов гривен (более 1,7 миллиона долларов).
Имён фигурантов дела в прокуратуре не называют, но очевидно, что речь идет о главе госспецсвязи Юрии Щиголе и его заместителе Викторе Жоре. Именно их сегодня уволил кабмин и назначил временного руководителя ведомства, сообщал в понедельник представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
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"При процессуальном руководстве прокурора САП детективы Национального антикоррупционного бюро предъявили обвинение в завладении государственными средствами в сумме более 62 миллионов гривен (более 1,7 миллиона долларов) председателю государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (госспецсвязи), его заместителю и другим должностным лицам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП.
Отмечается, что действия шести подозреваемых квалифицируют по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".
Следствием установлено, что на протяжении 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством госспецсвязи разработали схему завладения госсредств, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения. С этими компаниями подчиненное госспецсвязи госпредприятие заключило договоры на поставку программного обеспечения и услуг и перечислило в течение двух лет более 285 миллионов гривен (почти 8 миллионов долларов), при этом реальная стоимость закупленного у зарубежного производителя программного обеспечения составила на 1,7 миллиона долларов меньше. Разницу, полученную от реализации сделки, участники незаконной схемы вывели на счета подконтрольных компаний за границу для раздела денег между фигурантами дела.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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