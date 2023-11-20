https://ria.ru/20231120/pravoslavie-1910539825.html

В Черкассах сторонники ПЦУ пытаются захватить монастырь канонической УПЦ

В Черкассах сторонники ПЦУ пытаются захватить монастырь канонической УПЦ - РИА Новости, 20.11.2023

В Черкассах сторонники ПЦУ пытаются захватить монастырь канонической УПЦ

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются силой захватить монастырь Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:35

2023-11-20T12:35

2023-11-20T12:37

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются силой захватить монастырь Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах, сообщает Союз православных журналистов. "Рейдеры пытаются захватить монастырь Рождества Пресвятой Богородицы на улице Благовестной. За квартал от монастыря собралось на улице более 50 человек военных и гражданских парней спортивной формы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза журналистов. По их данным, раскольники запрещают снимать происходящее всем, у кого нет удостоверения журналиста. "Видимо, огласка не входит в планы тех, кто планирует захватить храм", - подчеркнули в союзе. Позднее союз православных журналистов сообщил, что сторонники ПЦУ начали избивать верующих у храма. Утверждается, что священнику монастыря иерею Сергию Пащенко "рейдеры сломали нижнюю челюсть". К храму подъезжают машины скорой помощи. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231106/khram-1907727198.html

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украина, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, черкассы, россия, в мире