Рейтинг@Mail.ru
Предприниматель из Сочи в седьмой раз отправил помощь в зону СВО - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
13:40 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/pomosch-1910557839.html
Предприниматель из Сочи в седьмой раз отправил помощь в зону СВО
Предприниматель из Сочи в седьмой раз отправил помощь в зону СВО - РИА Новости, 20.11.2023
Предприниматель из Сочи в седьмой раз отправил помощь в зону СВО
Владелец сыроварни и нескольких кафе в Сочи Владислав Хруцкий в седьмой раз отправил гуманитарную помощь в новые регионы России, на этот раз он собрал тонну... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:40
2023-11-20T13:40
надежные люди
сочи
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9602e62685cabf3593c35fd08baaee0f.jpg
СОЧИ, 20 ноя – РИА Новости. Владелец сыроварни и нескольких кафе в Сочи Владислав Хруцкий в седьмой раз отправил гуманитарную помощь в новые регионы России, на этот раз он собрал тонну продуктов. Это не первая посылка предпринимателя, до этого он отправлял груз уже шесть раз, весом от одной до полутора тонн. Владелец кафе "Окрошкин" отправляет необходимое, нередко кладет сладости. "Продолжаем оказывать (помощь - ред.)... Как обычно, крупы, консервы, кондитерка. В прошлую среду отправили тонну", - сказал Хруцкий РИА Новости. Он рассказал, что отправляет посылку в седьмой раз и планирует помогать в дальнейшем. Ранее он рассказывал агентству, что берет на себя в том числе организацию транспортировки, поскольку обращаться для этого в социальные и общественные службы затратно по времени. Он сам звонит грузчикам, арендует "Газель" и консолидирует посылки. Кроме прочего, скоро в новые регионы России поступит новая посылка с продуктами и сладкими изделиями от Хруцкого, которую он уже начал собирать.
https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909957778.html
https://ria.ru/20231115/gumanitarnaya_pomosch-1909570425.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e6e57082962f28ea658ab1e814a3acef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, россия
Надежные люди, Сочи, Россия
Предприниматель из Сочи в седьмой раз отправил помощь в зону СВО

Бизнесмен из Сочи в седьмой раз отправил тонну гуманитарной помощи в зону СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 20 ноя – РИА Новости. Владелец сыроварни и нескольких кафе в Сочи Владислав Хруцкий в седьмой раз отправил гуманитарную помощь в новые регионы России, на этот раз он собрал тонну продуктов.
Это не первая посылка предпринимателя, до этого он отправлял груз уже шесть раз, весом от одной до полутора тонн. Владелец кафе "Окрошкин" отправляет необходимое, нередко кладет сладости.
Разгрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Орловская область отправила тысячу тонн воды на передовую с начала СВО
16 ноября, 20:54
"Продолжаем оказывать (помощь - ред.)... Как обычно, крупы, консервы, кондитерка. В прошлую среду отправили тонну", - сказал Хруцкий РИА Новости.
Он рассказал, что отправляет посылку в седьмой раз и планирует помогать в дальнейшем.
Ранее он рассказывал агентству, что берет на себя в том числе организацию транспортировки, поскольку обращаться для этого в социальные и общественные службы затратно по времени. Он сам звонит грузчикам, арендует "Газель" и консолидирует посылки. Кроме прочего, скоро в новые регионы России поступит новая посылка с продуктами и сладкими изделиями от Хруцкого, которую он уже начал собирать.
Шесть тонн гуманитарного груза отправилось из Королева в зону СВО - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Шесть тонн гуманитарного груза отправилось из Королева в зону СВО
15 ноября, 13:07
 
Надежные людиСочиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала