https://ria.ru/20231120/pomosch-1910557839.html
Предприниматель из Сочи в седьмой раз отправил помощь в зону СВО
Предприниматель из Сочи в седьмой раз отправил помощь в зону СВО - РИА Новости, 20.11.2023
Предприниматель из Сочи в седьмой раз отправил помощь в зону СВО
Владелец сыроварни и нескольких кафе в Сочи Владислав Хруцкий в седьмой раз отправил гуманитарную помощь в новые регионы России, на этот раз он собрал тонну... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:40
2023-11-20T13:40
2023-11-20T13:40
надежные люди
сочи
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9602e62685cabf3593c35fd08baaee0f.jpg
СОЧИ, 20 ноя – РИА Новости. Владелец сыроварни и нескольких кафе в Сочи Владислав Хруцкий в седьмой раз отправил гуманитарную помощь в новые регионы России, на этот раз он собрал тонну продуктов. Это не первая посылка предпринимателя, до этого он отправлял груз уже шесть раз, весом от одной до полутора тонн. Владелец кафе "Окрошкин" отправляет необходимое, нередко кладет сладости. "Продолжаем оказывать (помощь - ред.)... Как обычно, крупы, консервы, кондитерка. В прошлую среду отправили тонну", - сказал Хруцкий РИА Новости. Он рассказал, что отправляет посылку в седьмой раз и планирует помогать в дальнейшем. Ранее он рассказывал агентству, что берет на себя в том числе организацию транспортировки, поскольку обращаться для этого в социальные и общественные службы затратно по времени. Он сам звонит грузчикам, арендует "Газель" и консолидирует посылки. Кроме прочего, скоро в новые регионы России поступит новая посылка с продуктами и сладкими изделиями от Хруцкого, которую он уже начал собирать.
https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909957778.html
https://ria.ru/20231115/gumanitarnaya_pomosch-1909570425.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e6e57082962f28ea658ab1e814a3acef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия
Надежные люди, Сочи, Россия
Предприниматель из Сочи в седьмой раз отправил помощь в зону СВО
Бизнесмен из Сочи в седьмой раз отправил тонну гуманитарной помощи в зону СВО
СОЧИ, 20 ноя – РИА Новости. Владелец сыроварни и нескольких кафе в Сочи Владислав Хруцкий в седьмой раз отправил гуманитарную помощь в новые регионы России, на этот раз он собрал тонну продуктов.
Это не первая посылка предпринимателя, до этого он отправлял груз уже шесть раз, весом от одной до полутора тонн. Владелец кафе "Окрошкин" отправляет необходимое, нередко кладет сладости.
Орловская область отправила тысячу тонн воды на передовую с начала СВО
"Продолжаем оказывать (помощь - ред.)... Как обычно, крупы, консервы, кондитерка. В прошлую среду отправили тонну", - сказал Хруцкий РИА Новости.
Он рассказал, что отправляет посылку в седьмой раз и планирует помогать в дальнейшем.
Ранее он рассказывал агентству, что берет на себя в том числе организацию транспортировки, поскольку обращаться для этого в социальные и общественные службы затратно по времени. Он сам звонит грузчикам, арендует "Газель" и консолидирует посылки. Кроме прочего, скоро в новые регионы России
поступит новая посылка с продуктами и сладкими изделиями от Хруцкого, которую он уже начал собирать.
Шесть тонн гуманитарного груза отправилось из Королева в зону СВО