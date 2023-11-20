https://ria.ru/20231120/pomosch-1910557839.html

Предприниматель из Сочи в седьмой раз отправил помощь в зону СВО

Предприниматель из Сочи в седьмой раз отправил помощь в зону СВО - РИА Новости, 20.11.2023

Предприниматель из Сочи в седьмой раз отправил помощь в зону СВО

Владелец сыроварни и нескольких кафе в Сочи Владислав Хруцкий в седьмой раз отправил гуманитарную помощь в новые регионы России, на этот раз он собрал тонну... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:40

2023-11-20T13:40

2023-11-20T13:40

надежные люди

сочи

россия

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СОЧИ, 20 ноя – РИА Новости. Владелец сыроварни и нескольких кафе в Сочи Владислав Хруцкий в седьмой раз отправил гуманитарную помощь в новые регионы России, на этот раз он собрал тонну продуктов. Это не первая посылка предпринимателя, до этого он отправлял груз уже шесть раз, весом от одной до полутора тонн. Владелец кафе "Окрошкин" отправляет необходимое, нередко кладет сладости. "Продолжаем оказывать (помощь - ред.)... Как обычно, крупы, консервы, кондитерка. В прошлую среду отправили тонну", - сказал Хруцкий РИА Новости. Он рассказал, что отправляет посылку в седьмой раз и планирует помогать в дальнейшем. Ранее он рассказывал агентству, что берет на себя в том числе организацию транспортировки, поскольку обращаться для этого в социальные и общественные службы затратно по времени. Он сам звонит грузчикам, арендует "Газель" и консолидирует посылки. Кроме прочего, скоро в новые регионы России поступит новая посылка с продуктами и сладкими изделиями от Хруцкого, которую он уже начал собирать.

https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909957778.html

https://ria.ru/20231115/gumanitarnaya_pomosch-1909570425.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сочи, россия