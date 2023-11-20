https://ria.ru/20231120/polsha-1910645377.html

Дуда надеется, что новое правительство Польши продолжит помогать Украине

Дуда надеется, что новое правительство Польши продолжит помогать Украине - РИА Новости, 20.11.2023

Дуда надеется, что новое правительство Польши продолжит помогать Украине

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что новое польское правительство продолжит оказывать военную помощь Украине. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T18:14

2023-11-20T18:14

2023-11-20T18:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

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ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда надеется, что новое польское правительство продолжит оказывать военную помощь Украине. После встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё Дуда заявил журналистам, что "поддержка Украины - это нечто само собой разумеющееся". Он напомнил, что Польша уже передала Украине более 300 танков, свыше 100 бронемашин, сотни тысяч единиц оружия и боеприпасов, а также "бесчисленное количество" бронежилетов, касок, униформы. "Я надеюсь, что польские власти, независимо от того, из какого политического лагеря они будут, будут продолжать эту политику, которая является политикой, реализуемой абсолютно в польских, а также и в европейских интересах", - сказал Дуда. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Партия Качиньского объявила себя победителем, заявила о праве сформировать правительство и выдвинула кандидатом в премьер-министры нынешнего председателя кабмина Матеуша Моравецкого. В свою очередь разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и, формально имея более половины депутатских мандатов, заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231119/evropa-1910305346.html

https://ria.ru/20231025/polsha-1905071410.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, анджей дуда, ситуация в днр и лнр