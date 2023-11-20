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В Тюменской области полиция пресекла беспорядки в одном из изоляторов - РИА Новости, 20.11.2023
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11:11 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/politsiya-1910516321.html
В Тюменской области полиция пресекла беспорядки в одном из изоляторов
В Тюменской области полиция пресекла беспорядки в одном из изоляторов - РИА Новости, 20.11.2023
В Тюменской области полиция пресекла беспорядки в одном из изоляторов
Полиция пресекла противоправные действия заключенных, которые в камере изолятора временного содержания в городе Тобольске испортили имущество учреждения и... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:11
2023-11-20T11:11
происшествия
тюменская область
тобольск
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Полиция пресекла противоправные действия заключенных, которые в камере изолятора временного содержания в городе Тобольске испортили имущество учреждения и подожгли ветошь, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. "В воскресенье, 19 ноября, неоднократно судимые лица, находившиеся в одной из камер изолятора временного содержания в городе Тобольске, повредили имущество изолятора и подожгли ветошь, создав сильное задымление. Находившиеся на дежурстве сотрудники полиции оперативно приняли меры к тушению возгорания. Противоправные действия граждан были пресечены. &lt;...&gt; В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - указано в релизе пресс-службы ведомства. Отмечается, что в камере полицейские обнаружили у одного из арестованных на шее резаную рану, оказали ему первую помощь и вызвали медработников. Арестованный был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана помощь без госпитализации. Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в воскресенье вечером в тобольском изоляторе временного содержания пятеро граждан, арестованных за кражу, изнасилование, разбой и грабеж, недовольные условиями содержания, забаррикадировались в своей камере и устроили погром с поджогом.
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тюменская область
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происшествия, тюменская область, тобольск
Происшествия, Тюменская область, Тобольск
В Тюменской области полиция пресекла беспорядки в одном из изоляторов

Полиция пресекла беспорядки в одном из изоляторов Тюменской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Полиция пресекла противоправные действия заключенных, которые в камере изолятора временного содержания в городе Тобольске испортили имущество учреждения и подожгли ветошь, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
«
"В воскресенье, 19 ноября, неоднократно судимые лица, находившиеся в одной из камер изолятора временного содержания в городе Тобольске, повредили имущество изолятора и подожгли ветошь, создав сильное задымление. Находившиеся на дежурстве сотрудники полиции оперативно приняли меры к тушению возгорания. Противоправные действия граждан были пресечены. <...> В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - указано в релизе пресс-службы ведомства.
Отмечается, что в камере полицейские обнаружили у одного из арестованных на шее резаную рану, оказали ему первую помощь и вызвали медработников. Арестованный был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана помощь без госпитализации.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в воскресенье вечером в тобольском изоляторе временного содержания пятеро граждан, арестованных за кражу, изнасилование, разбой и грабеж, недовольные условиями содержания, забаррикадировались в своей камере и устроили погром с поджогом.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Источник: мать избитого в Югре мальчика хочет забрать заявление из полиции
17 ноября, 14:33
 
ПроисшествияТюменская областьТобольск
 
 
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