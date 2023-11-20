https://ria.ru/20231120/podlodki-1910590836.html
WSJ рассказала, в чем американские подлодки проигрывают китайским
WSJ рассказала, в чем американские подлодки проигрывают китайским - РИА Новости, 20.11.2023
WSJ рассказала, в чем американские подлодки проигрывают китайским
Подводный военный флот Китая быстро сокращает технологическое отставание от субмарин США по ключевому параметру бесшумности, сообщает газета Wall Street Journal РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:36
2023-11-20T15:36
2023-11-20T15:36
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сша
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Подводный военный флот Китая быстро сокращает технологическое отставание от субмарин США по ключевому параметру бесшумности, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших офицеров американских ВМС. В течение десятилетий США не испытывали особого беспокойства по поводу китайских подводных лодок, которые были шумными и легко отслеживались, пишет газета. В то же время китайские военные с трудом обнаруживали сверхтихие подлодки американцев. В публикации со ссылкой на данные спутниковой фотосъемки говорится, что в начале 2023 года Китай вывел в море атомную ударную подводную лодку с насосно-реактивной силовой установкой вместо гребного винта, как показали спутниковые снимки. Это означает, что у китайских подводников была впервые замечена технология подавления шума, применяемая на новейших американских подводных лодках. По словам бывшего морского офицера Кристофера Карлсона, США необходимы новые стратегии и новые ресурсы для обнаружения, отслеживания и потенциального поражения нового поколения более тихих китайских подлодок. Основываясь на имеющейся информации, Карлсон полагает, что новые китайские субмарины будут такими же тихими, как российские ударные подводные лодки проекта "Акула I" (проект 971 "Щука-Б" по российской классификации), которые стали скачком вперед в плане скрытности и скорости по сравнению с предыдущими лодками российского подводного флота. "Найти такую же бесшумную лодку будет очень сложно… Последствия для США и наших тихоокеанских союзников будут очень серьезными ", - сказал отставной офицер. Эти события означают, что эпоха неоспоримого господства США в морях вокруг Китая заканчивается, делают вывод авторы материала.
https://ria.ru/20231120/tank-1910478863.html
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в мире, сша, китай
WSJ рассказала, в чем американские подлодки проигрывают китайским
WSJ: американские подлодки потеряли преимущество в бесшумности над китайскими
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Подводный военный флот Китая быстро сокращает технологическое отставание от субмарин США по ключевому параметру бесшумности, сообщает газета Wall Street Journal
со ссылкой на бывших офицеров американских ВМС.
В течение десятилетий США не испытывали особого беспокойства по поводу китайских подводных лодок, которые были шумными и легко отслеживались, пишет газета. В то же время китайские военные с трудом обнаруживали сверхтихие подлодки американцев.
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В публикации со ссылкой на данные спутниковой фотосъемки говорится, что в начале 2023 года Китай вывел в море атомную ударную подводную лодку с насосно-реактивной силовой установкой вместо гребного винта, как показали спутниковые снимки. Это означает, что у китайских подводников была впервые замечена технология подавления шума, применяемая на новейших американских подводных лодках.
По словам бывшего морского офицера Кристофера Карлсона, США необходимы новые стратегии и новые ресурсы для обнаружения, отслеживания и потенциального поражения нового поколения более тихих китайских подлодок.
Основываясь на имеющейся информации, Карлсон полагает, что новые китайские субмарины будут такими же тихими, как российские ударные подводные лодки проекта "Акула I" (проект 971 "Щука-Б" по российской классификации), которые стали скачком вперед в плане скрытности и скорости по сравнению с предыдущими лодками российского подводного флота.
«
"Найти такую же бесшумную лодку будет очень сложно… Последствия для США и наших тихоокеанских союзников будут очень серьезными ", - сказал отставной офицер.
Эти события означают, что эпоха неоспоримого господства США в морях вокруг Китая заканчивается, делают вывод авторы материала.
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