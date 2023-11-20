https://ria.ru/20231120/palestina-1910562665.html

В Дагестане заявили о готовности принять беженцев из Палестины

В Дагестане заявили о готовности принять беженцев из Палестины - РИА Новости, 20.11.2023

В Дагестане заявили о готовности принять беженцев из Палестины

Дагестан готов разместить на своей территории беженцев из Палестины в случае принятия соответствующего решения на уровне государства, заявил глава республики... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:58

2023-11-20T13:58

2023-11-20T13:58

россия

палестина

сергей меликов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красный полумесяц

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МАХАЧКАЛА, 20 ноя - РИА Новости. Дагестан готов разместить на своей территории беженцев из Палестины в случае принятия соответствующего решения на уровне государства, заявил глава республики Сергей Меликов на совещании по актуальным вопросам. В понедельник Дагестан спецбортом МЧС России отправил жителям сектора Газа, пострадавшим в ходе обострения палестино-израильского конфликта, первые 30 тонн гуманитарной помощи. Груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят его в сектор Газа. Всего в республике собрано свыше 100 тонн гумпомощи, следующую партию планируют отправить палестинцам в ближайшее время. "Помощь народу Палестины не будет ограничиваться только отправкой гуманитарного груза. В случае принятия соответствующего решения на уровне нашего государства мы будем готовы к размещению беженцев на территории Дагестана. В первую очередь женщин и детей", - приводит слова Меликова пресс-служба главы республики. Сообщается, что глава Дагестана поручил региональному правительству оперативно проработать этот вопрос. Ранее Чечня выразила готовность принять 250 беженцев из Палестины.

россия

палестина

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россия, палестина, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году