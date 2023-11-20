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В Дагестане заявили о готовности принять беженцев из Палестины - РИА Новости, 20.11.2023
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13:58 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/palestina-1910562665.html
В Дагестане заявили о готовности принять беженцев из Палестины
В Дагестане заявили о готовности принять беженцев из Палестины - РИА Новости, 20.11.2023
В Дагестане заявили о готовности принять беженцев из Палестины
Дагестан готов разместить на своей территории беженцев из Палестины в случае принятия соответствующего решения на уровне государства, заявил глава республики... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:58
2023-11-20T13:58
россия
палестина
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красный полумесяц
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МАХАЧКАЛА, 20 ноя - РИА Новости. Дагестан готов разместить на своей территории беженцев из Палестины в случае принятия соответствующего решения на уровне государства, заявил глава республики Сергей Меликов на совещании по актуальным вопросам. В понедельник Дагестан спецбортом МЧС России отправил жителям сектора Газа, пострадавшим в ходе обострения палестино-израильского конфликта, первые 30 тонн гуманитарной помощи. Груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят его в сектор Газа. Всего в республике собрано свыше 100 тонн гумпомощи, следующую партию планируют отправить палестинцам в ближайшее время. "Помощь народу Палестины не будет ограничиваться только отправкой гуманитарного груза. В случае принятия соответствующего решения на уровне нашего государства мы будем готовы к размещению беженцев на территории Дагестана. В первую очередь женщин и детей", - приводит слова Меликова пресс-служба главы республики. Сообщается, что глава Дагестана поручил региональному правительству оперативно проработать этот вопрос. Ранее Чечня выразила готовность принять 250 беженцев из Палестины.
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россия, палестина, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Палестина, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красный полумесяц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Дагестане заявили о готовности принять беженцев из Палестины

Меликов: Дагестан готов принять беженцев из Палестины

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинские беженцы у КПП "Рафах" на юге сектора Газа
Палестинские беженцы у КПП Рафах на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинские беженцы у КПП "Рафах" на юге сектора Газа. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 20 ноя - РИА Новости. Дагестан готов разместить на своей территории беженцев из Палестины в случае принятия соответствующего решения на уровне государства, заявил глава республики Сергей Меликов на совещании по актуальным вопросам.
В понедельник Дагестан спецбортом МЧС России отправил жителям сектора Газа, пострадавшим в ходе обострения палестино-израильского конфликта, первые 30 тонн гуманитарной помощи. Груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят его в сектор Газа. Всего в республике собрано свыше 100 тонн гумпомощи, следующую партию планируют отправить палестинцам в ближайшее время.
«
"Помощь народу Палестины не будет ограничиваться только отправкой гуманитарного груза. В случае принятия соответствующего решения на уровне нашего государства мы будем готовы к размещению беженцев на территории Дагестана. В первую очередь женщин и детей", - приводит слова Меликова пресс-служба главы республики.
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11 ноября, 11:17
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Кто понизил уровень дипломатических отношений с ИзраилемПосмотреть
Сообщается, что глава Дагестана поручил региональному правительству оперативно проработать этот вопрос.
Ранее Чечня выразила готовность принять 250 беженцев из Палестины.
 
РоссияПалестинаСергей МеликовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красный полумесяцОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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