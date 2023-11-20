https://ria.ru/20231120/palestina-1910562665.html
В Дагестане заявили о готовности принять беженцев из Палестины
В Дагестане заявили о готовности принять беженцев из Палестины - РИА Новости, 20.11.2023
В Дагестане заявили о готовности принять беженцев из Палестины
Дагестан готов разместить на своей территории беженцев из Палестины в случае принятия соответствующего решения на уровне государства, заявил глава республики... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:58
2023-11-20T13:58
2023-11-20T13:58
россия
палестина
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красный полумесяц
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903151628_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_62407cf672ea871bee86108b8ba2f293.jpg
МАХАЧКАЛА, 20 ноя - РИА Новости. Дагестан готов разместить на своей территории беженцев из Палестины в случае принятия соответствующего решения на уровне государства, заявил глава республики Сергей Меликов на совещании по актуальным вопросам. В понедельник Дагестан спецбортом МЧС России отправил жителям сектора Газа, пострадавшим в ходе обострения палестино-израильского конфликта, первые 30 тонн гуманитарной помощи. Груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят его в сектор Газа. Всего в республике собрано свыше 100 тонн гумпомощи, следующую партию планируют отправить палестинцам в ближайшее время. "Помощь народу Палестины не будет ограничиваться только отправкой гуманитарного груза. В случае принятия соответствующего решения на уровне нашего государства мы будем готовы к размещению беженцев на территории Дагестана. В первую очередь женщин и детей", - приводит слова Меликова пресс-служба главы республики. Сообщается, что глава Дагестана поручил региональному правительству оперативно проработать этот вопрос. Ранее Чечня выразила готовность принять 250 беженцев из Палестины.
россия
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903151628_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_db951d701de771ce8ddf7b41e57f0c08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, палестина, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Палестина, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красный полумесяц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Дагестане заявили о готовности принять беженцев из Палестины
Меликов: Дагестан готов принять беженцев из Палестины
МАХАЧКАЛА, 20 ноя - РИА Новости. Дагестан готов разместить на своей территории беженцев из Палестины в случае принятия соответствующего решения на уровне государства, заявил глава республики Сергей Меликов на совещании по актуальным вопросам.
В понедельник Дагестан спецбортом МЧС России отправил жителям сектора Газа, пострадавшим в ходе обострения палестино-израильского конфликта, первые 30 тонн гуманитарной помощи. Груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят его в сектор Газа. Всего в республике собрано свыше 100 тонн гумпомощи, следующую партию планируют отправить палестинцам в ближайшее время.
«
"Помощь народу Палестины не будет ограничиваться только отправкой гуманитарного груза. В случае принятия соответствующего решения на уровне нашего государства мы будем готовы к размещению беженцев на территории Дагестана. В первую очередь женщин и детей", - приводит слова Меликова пресс-служба главы республики.
Сообщается, что глава Дагестана поручил региональному правительству оперативно проработать этот вопрос.
Ранее Чечня выразила готовность принять 250 беженцев из Палестины.