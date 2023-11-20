https://ria.ru/20231120/oruzhie-1910670151.html

Спецоперация, 20 ноября: какую слабость американского оружия вскрыла Россия

Спецоперация, 20 ноября: какую слабость американского оружия вскрыла Россия - РИА Новости, 20.11.2023

Спецоперация, 20 ноября: какую слабость американского оружия вскрыла Россия

О технологичных инновациях в российской армии, поддержке Украины со стороны США и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T20:58

2023-11-20T20:58

2023-11-20T21:24

специальная военная операция на украине

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россия

украина

ллойд остин

вооруженные силы украины

пентагон

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. О технологичных инновациях в российской армии, поддержке Украины со стороны США и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Преимущество в борьбе с украинскими дронамиРоссийские войска добились тактического преимущества над ВСУ, внедрив технологические инновации, написал обозреватель Викрам Миттал в статье для журнала Forbes. По его словам, среди разработок оказалась новая система РЭБ "Поле-21", которая подавляет GPS-сигналы, необходимые украинским солдатам для использования снарядов Excalibur.Как отметил Миттал, в результате снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель. Обозреватель подчеркнул, что Россия также добилась успеха с беспилотниками "Ланцет". По его словам, эти высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить и нейтрализовать на непредсказуемой траектории полета, что затрудняет ответные усилия ВСУ. Пентагон продолжит поддержку Украины Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину. "Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии как сейчас, так и в будущем", — написал Остин в соцсети X. Как заявили в военном ведомстве США, шеф Пентагона обсудит с украинским руководством укрепление стратегического партнерства, а также обеспечение ВСУ боевым потенциалом, необходимым им для зимнего периода. Российские бойцы получили видео с американского беспилотникаРоссийские бойцы смогли "приземлить" беспилотник RQ-20 PUMA производства США, который ВСУ применяли в Запорожской области для наблюдения за дорогами, используемыми гражданским транспортом. Американский дрон упал из-за воздействия российских систем РЭБ и был подобран российскими военнослужащими. Его бортовой модуль с видеокамерой оказался в рабочем состоянии, что позволило просмотреть отснятые дроном видео. Сейчас изучается, с какой целью он вел разведку. Брифинг МинобороныПо данным Минобороны, украинские войска за сутки потеряли на всех направлениях около 340 военнослужащих. Российские подразделения уничтожили две единицы бронетехники и пять гаубиц противника. Авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику ВСУ в 123 районах. Средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках.

https://ria.ru/20231120/tank-1910478863.html

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Приземление" беспилотника RQ-20 PUMA производства США Российские бойцы смогли "приземлить" беспилотник RQ-20 PUMA производства США, который ВСУ использовали в Запорожской области для наблюдения за дорогами, которыми пользуется гражданский транспорт 2023-11-20T20:58 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, украина, ллойд остин, вооруженные силы украины, пентагон