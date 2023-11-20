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Спецоперация, 20 ноября: какую слабость американского оружия вскрыла Россия - РИА Новости, 20.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:58 20.11.2023 (обновлено: 21:24 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/oruzhie-1910670151.html
Спецоперация, 20 ноября: какую слабость американского оружия вскрыла Россия
Спецоперация, 20 ноября: какую слабость американского оружия вскрыла Россия - РИА Новости, 20.11.2023
Спецоперация, 20 ноября: какую слабость американского оружия вскрыла Россия
О технологичных инновациях в российской армии, поддержке Украины со стороны США и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T20:58
2023-11-20T21:24
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
ллойд остин
вооруженные силы украины
пентагон
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. О технологичных инновациях в российской армии, поддержке Украины со стороны США и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Преимущество в борьбе с украинскими дронамиРоссийские войска добились тактического преимущества над ВСУ, внедрив технологические инновации, написал обозреватель Викрам Миттал в статье для журнала Forbes. По его словам, среди разработок оказалась новая система РЭБ "Поле-21", которая подавляет GPS-сигналы, необходимые украинским солдатам для использования снарядов Excalibur.Как отметил Миттал, в результате снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель. Обозреватель подчеркнул, что Россия также добилась успеха с беспилотниками "Ланцет". По его словам, эти высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить и нейтрализовать на непредсказуемой траектории полета, что затрудняет ответные усилия ВСУ. Пентагон продолжит поддержку Украины Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину. "Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии как сейчас, так и в будущем", — написал Остин в соцсети X. Как заявили в военном ведомстве США, шеф Пентагона обсудит с украинским руководством укрепление стратегического партнерства, а также обеспечение ВСУ боевым потенциалом, необходимым им для зимнего периода. Российские бойцы получили видео с американского беспилотникаРоссийские бойцы смогли "приземлить" беспилотник RQ-20 PUMA производства США, который ВСУ применяли в Запорожской области для наблюдения за дорогами, используемыми гражданским транспортом. Американский дрон упал из-за воздействия российских систем РЭБ и был подобран российскими военнослужащими. Его бортовой модуль с видеокамерой оказался в рабочем состоянии, что позволило просмотреть отснятые дроном видео. Сейчас изучается, с какой целью он вел разведку. Брифинг МинобороныПо данным Минобороны, украинские войска за сутки потеряли на всех направлениях около 340 военнослужащих. Российские подразделения уничтожили две единицы бронетехники и пять гаубиц противника. Авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику ВСУ в 123 районах. Средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках.
https://ria.ru/20231120/tank-1910478863.html
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Приземление" беспилотника RQ-20 PUMA производства США
Российские бойцы смогли "приземлить" беспилотник RQ-20 PUMA производства США, который ВСУ использовали в Запорожской области для наблюдения за дорогами, которыми пользуется гражданский транспорт
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сша, россия, украина, ллойд остин, вооруженные силы украины, пентагон
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Ллойд Остин, Вооруженные силы Украины, Пентагон
Спецоперация, 20 ноября: какую слабость американского оружия вскрыла Россия

Forbes: новая российская система РЭБ "Поле-21" подавляет американские Excalibur

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. О технологичных инновациях в российской армии, поддержке Украины со стороны США и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Преимущество в борьбе с украинскими дронами

Российские войска добились тактического преимущества над ВСУ, внедрив технологические инновации, написал обозреватель Викрам Миттал в статье для журнала Forbes. По его словам, среди разработок оказалась новая система РЭБ "Поле-21", которая подавляет GPS-сигналы, необходимые украинским солдатам для использования снарядов Excalibur.
Как отметил Миттал, в результате снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель.
Обозреватель подчеркнул, что Россия также добилась успеха с беспилотниками "Ланцет". По его словам, эти высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить и нейтрализовать на непредсказуемой траектории полета, что затрудняет ответные усилия ВСУ.
Танк Leopard 1A5 - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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Вчера, 05:14

Пентагон продолжит поддержку Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину.
"Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии как сейчас, так и в будущем", — написал Остин в соцсети X.
Как заявили в военном ведомстве США, шеф Пентагона обсудит с украинским руководством укрепление стратегического партнерства, а также обеспечение ВСУ боевым потенциалом, необходимым им для зимнего периода.
Президент США Джо Байден во время телеобращения к нации по теме Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
20 октября, 08:00

Российские бойцы получили видео с американского беспилотника

Российские бойцы смогли "приземлить" беспилотник RQ-20 PUMA производства США, который ВСУ применяли в Запорожской области для наблюдения за дорогами, используемыми гражданским транспортом.
Американский дрон упал из-за воздействия российских систем РЭБ и был подобран российскими военнослужащими. Его бортовой модуль с видеокамерой оказался в рабочем состоянии, что позволило просмотреть отснятые дроном видео. Сейчас изучается, с какой целью он вел разведку.

Брифинг Минобороны

По данным Минобороны, украинские войска за сутки потеряли на всех направлениях около 340 военнослужащих. Российские подразделения уничтожили две единицы бронетехники и пять гаубиц противника.
Авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику ВСУ в 123 районах. Средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаЛлойд ОстинВооруженные силы УкраиныПентагон
 
 
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