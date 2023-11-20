https://ria.ru/20231120/operatsiya-1910673367.html

Алиев назвал операцию в Карабахе примером на фоне войны на Ближнем Востоке

Алиев назвал операцию в Карабахе примером на фоне войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.11.2023

Алиев назвал операцию в Карабахе примером на фоне войны на Ближнем Востоке

Военная операция Азербайджана в Карабахе должна стать примером на фоне происходящего сейчас на Ближнем Востоке, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T20:34

2023-11-20T20:34

2023-11-20T20:34

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никол пашинян

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БАКУ, 20 ноя – РИА Новости. Военная операция Азербайджана в Карабахе должна стать примером на фоне происходящего сейчас на Ближнем Востоке, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "В сентябре …мы провели на нашей суверенной территории антитеррористическую операцию в полном соответствии с нормами международного права. Операция длилась менее 24 часов и обошлась без каких-либо жертв среди мирного населения. Думаю, на фоне происходящего сейчас на Ближнем Востоке это должно стать примером того, как надо проводить военную операцию с нулевыми потерями среди мирного населения", - сказал Алиев в заявлении для прессы в Баку по итогам переговоров с президентом Ирака Абделем Латифом Джамалом Рашидом. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян в итоге заявил, что Карабах является частью Азербайджана. Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/zayavlenie-1908789562.html

https://ria.ru/20231114/borrel-1909348804.html

израиль

азербайджан

ближний восток

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израиль, ильхам алиев, хамас, оон, азербайджан, ближний восток, никол пашинян