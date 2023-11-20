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ВСУ выпустили еще 11 снарядов по Горловке
ВСУ выпустили еще 11 снарядов по Горловке - РИА Новости, 20.11.2023
ВСУ выпустили еще 11 снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили еще 11 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T21:14
2023-11-20T21:14
2023-11-20T21:15
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 11 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что ВСУ с 20.40 по 20.55 выпустили еще семь снарядов калибром 152 миллиметра по этому же району. Ранее представительство сообщало, что ВСУ с 18.30 по 19.50 выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ВСУ выпустили еще 11 снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Горловке