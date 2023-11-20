https://ria.ru/20231120/novorozhdennye-1910645603.html

СМИ: в больницу в египетском Эль-Арише доставили 16 новорожденных из Газы

СМИ: в больницу в египетском Эль-Арише доставили 16 новорожденных из Газы - РИА Новости, 20.11.2023

СМИ: в больницу в египетском Эль-Арише доставили 16 новорожденных из Газы

Шестнадцать новорожденных из сектора Газа доставлены в больницу в египетском городе Эль-Ариш на Синайском полуострове, сообщил телеканал Al Qahera News. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T18:16

2023-11-20T18:16

2023-11-20T18:18

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КАИР, 20 ноя - РИА Новости. Шестнадцать новорожденных из сектора Газа доставлены в больницу в египетском городе Эль-Ариш на Синайском полуострове, сообщил телеканал Al Qahera News. Министерство здравоохранения сектора Газа в воскресенье информировало, что удалось эвакуировать более 30 новорожденных недоношенных детей, которые находились в инкубаторах больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Детей эвакуируют в больницы Египта. "Шестнадцать новорожденных детей прибыли в государственную больницу Эль-Ариша на севере Синая для лечения и получения медицинской помощи", - говорится в сообщении телеканала. Как заявил министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар, некоторых новорожденных из Газы доставят в больницы Каира. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет