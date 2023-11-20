Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в больницу в египетском Эль-Арише доставили 16 новорожденных из Газы - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 20.11.2023 (обновлено: 18:18 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/novorozhdennye-1910645603.html
СМИ: в больницу в египетском Эль-Арише доставили 16 новорожденных из Газы
СМИ: в больницу в египетском Эль-Арише доставили 16 новорожденных из Газы - РИА Новости, 20.11.2023
СМИ: в больницу в египетском Эль-Арише доставили 16 новорожденных из Газы
Шестнадцать новорожденных из сектора Газа доставлены в больницу в египетском городе Эль-Ариш на Синайском полуострове, сообщил телеканал Al Qahera News. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T18:16
2023-11-20T18:18
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909304605_0:16:3069:1742_1920x0_80_0_0_98898a775bad1c03d23beade93a6b2b2.jpg
КАИР, 20 ноя - РИА Новости. Шестнадцать новорожденных из сектора Газа доставлены в больницу в египетском городе Эль-Ариш на Синайском полуострове, сообщил телеканал Al Qahera News. Министерство здравоохранения сектора Газа в воскресенье информировало, что удалось эвакуировать более 30 новорожденных недоношенных детей, которые находились в инкубаторах больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Детей эвакуируют в больницы Египта. "Шестнадцать новорожденных детей прибыли в государственную больницу Эль-Ариша на севере Синая для лечения и получения медицинской помощи", - говорится в сообщении телеканала. Как заявил министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар, некоторых новорожденных из Газы доставят в больницы Каира. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
https://ria.ru/20231120/deti-1910587146.html
израиль
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909304605_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5e28daac75593be2f8ad43a5af9eaf61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет
СМИ: в больницу в египетском Эль-Арише доставили 16 новорожденных из Газы

Al Qahera News: в больницу в Эль-Арише доставили 16 новорожденных из Газы

© AP Photo / Dr. Marawan Abu SaadaПалестинские дети в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа
Палестинские дети в больнице Аш-Шифа в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Dr. Marawan Abu Saada
Палестинские дети в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 20 ноя - РИА Новости. Шестнадцать новорожденных из сектора Газа доставлены в больницу в египетском городе Эль-Ариш на Синайском полуострове, сообщил телеканал Al Qahera News.
Министерство здравоохранения сектора Газа в воскресенье информировало, что удалось эвакуировать более 30 новорожденных недоношенных детей, которые находились в инкубаторах больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Детей эвакуируют в больницы Египта.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
10 ноября, 08:00
"Шестнадцать новорожденных детей прибыли в государственную больницу Эль-Ариша на севере Синая для лечения и получения медицинской помощи", - говорится в сообщении телеканала.
Как заявил министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар, некоторых новорожденных из Газы доставят в больницы Каира.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
ВОЗ назвала детей в Газе главными жертвами конфликта
15:29
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала