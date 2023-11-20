https://ria.ru/20231120/narkotiki-1910675279.html
В Ставропольском крае задержали подозреваемых в сбыте наркотиков
В Ставропольском крае задержали подозреваемых в сбыте наркотиков - РИА Новости, 20.11.2023
В Ставропольском крае задержали подозреваемых в сбыте наркотиков
Три иностранца, возможно, причастные к отравлению десятков человек в Астрахани наркотиками, задержаны в Ставропольском крае, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T20:44
2023-11-20T20:44
2023-11-20T21:04
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Три иностранца, возможно, причастные к отравлению десятков человек в Астрахани наркотиками, задержаны в Ставропольском крае, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее минздрав Астраханской области сообщил, что 19 человек госпитализировали с отравлением наркотическими и психотропными препаратами в Астрахани, шестеро находятся в тяжелом состоянии."В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД России установлены лица, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств, возможно причастные к происшествию. Трое граждан республик Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан задержаны полицейскими в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань", - говорится в сообщении.Отмечается, что назначены экспертизы, в том числе генетическая, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего."Устанавливаются соучастники противоправной деятельности, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ. Принимаются меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота", - добавила Волк.По информации прокуратуры Астраханской области, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору). "Ход расследования уголовного дела прокурор области Сергей Фрост поставил на контроль", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231113/sud-1909139301.html
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происшествия, ставропольский край, астрахань, россия, ирина волк
Происшествия, Ставропольский край, Астрахань, Россия, Ирина Волк
В Ставропольском крае задержали подозреваемых в сбыте наркотиков
Волк: задержаны три иностранца, которые могут причастны к отравлению в Астрахани