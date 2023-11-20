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Губернатор Приамурья наградил артистов Центрального военного оркестра - РИА Новости, 20.11.2023
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Амурская область
Амурская область
 
07:58 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/nagrazhdenie-1910487826.html
Губернатор Приамурья наградил артистов Центрального военного оркестра
Губернатор Приамурья наградил артистов Центрального военного оркестра - РИА Новости, 20.11.2023
Губернатор Приамурья наградил артистов Центрального военного оркестра
Губернатор Приамурья Василий Орлов вручил артистам Центрального военного оркестра министерства обороны России благодарственные письма за проведение в регионе... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T07:58
2023-11-20T07:58
амурская область
амурская область
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москва
василий орлов (губернатор)
сергей дурыгин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов вручил артистам Центрального военного оркестра министерства обороны России благодарственные письма за проведение в регионе первого Международного военно-музыкального фестиваля "Виват, Амур!", сообщает правительство Амурской области. Глава региона посетил репетицию коллектива в Москве. "Благодарю вас за профессионализм и за те эмоции, которые вы подарили прошлым летом в Благовещенске. До сих пор люди вспоминают фестиваль военных оркестров, мы видим большой отклик, в том числе от наших китайских друзей", - сказал Орлов. В международном военно-музыкальном фестивале "Виват, Амур!" приняли участие пять ведущих коллективов страны: Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища, Оркестр штаба Восточного военного округа, Оркестр штаба Тихоокеанского флота, Оркестр Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Центральный военный оркестр министерства обороны Российской Федерации. Последний стал хэдлайнером фестиваля. "Хочу поблагодарить вас за организацию таких прекрасных, удивительных поездок по Амурской области. Мы проехали 14 муниципальных образований. Это огромная честь для нас выступать в Амурской области. Это память, которая останется в сердцах каждого из присутствующих здесь музыкантов. Спасибо вам за то, что вы очень серьезное внимание уделяете патриотической работе", - сказал начальник Центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации Сергей Дурыгин. Глава региона отметил, что фестиваль "Виват, Амур!" планируют сделать ежегодным и привлечь к нему коллективы из других стран, в том числе из Китая, определенные договоренности с коллегами из Поднебесной уже есть.
https://ria.ru/20231011/nagrady-1902099033.html
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амурская область, россия, москва, василий орлов (губернатор), сергей дурыгин
Амурская область, Амурская область, Россия, Москва, Василий Орлов (губернатор), Сергей Дурыгин
Губернатор Приамурья наградил артистов Центрального военного оркестра

Губернатор Приамурья Орлов наградил артистов Центрального военного оркестра

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов вручил артистам Центрального военного оркестра министерства обороны России благодарственные письма за проведение в регионе первого Международного военно-музыкального фестиваля "Виват, Амур!", сообщает правительство Амурской области.
Глава региона посетил репетицию коллектива в Москве.
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"Благодарю вас за профессионализм и за те эмоции, которые вы подарили прошлым летом в Благовещенске. До сих пор люди вспоминают фестиваль военных оркестров, мы видим большой отклик, в том числе от наших китайских друзей", - сказал Орлов.
В международном военно-музыкальном фестивале "Виват, Амур!" приняли участие пять ведущих коллективов страны: Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища, Оркестр штаба Восточного военного округа, Оркестр штаба Тихоокеанского флота, Оркестр Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Центральный военный оркестр министерства обороны Российской Федерации. Последний стал хэдлайнером фестиваля.
"Хочу поблагодарить вас за организацию таких прекрасных, удивительных поездок по Амурской области. Мы проехали 14 муниципальных образований. Это огромная честь для нас выступать в Амурской области. Это память, которая останется в сердцах каждого из присутствующих здесь музыкантов. Спасибо вам за то, что вы очень серьезное внимание уделяете патриотической работе", - сказал начальник Центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации Сергей Дурыгин.
Глава региона отметил, что фестиваль "Виват, Амур!" планируют сделать ежегодным и привлечь к нему коллективы из других стран, в том числе из Китая, определенные договоренности с коллегами из Поднебесной уже есть.
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