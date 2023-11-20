https://ria.ru/20231120/nagrazhdenie-1910487826.html

Губернатор Приамурья наградил артистов Центрального военного оркестра

Губернатор Приамурья наградил артистов Центрального военного оркестра - РИА Новости, 20.11.2023

Губернатор Приамурья наградил артистов Центрального военного оркестра

Губернатор Приамурья Василий Орлов вручил артистам Центрального военного оркестра министерства обороны России благодарственные письма за проведение в регионе... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T07:58

2023-11-20T07:58

2023-11-20T07:58

амурская область

амурская область

россия

москва

василий орлов (губернатор)

сергей дурыгин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908695034_0:185:3073:1914_1920x0_80_0_0_a8199d21638b502766f1160037d347ae.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов вручил артистам Центрального военного оркестра министерства обороны России благодарственные письма за проведение в регионе первого Международного военно-музыкального фестиваля "Виват, Амур!", сообщает правительство Амурской области. Глава региона посетил репетицию коллектива в Москве. "Благодарю вас за профессионализм и за те эмоции, которые вы подарили прошлым летом в Благовещенске. До сих пор люди вспоминают фестиваль военных оркестров, мы видим большой отклик, в том числе от наших китайских друзей", - сказал Орлов. В международном военно-музыкальном фестивале "Виват, Амур!" приняли участие пять ведущих коллективов страны: Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища, Оркестр штаба Восточного военного округа, Оркестр штаба Тихоокеанского флота, Оркестр Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Центральный военный оркестр министерства обороны Российской Федерации. Последний стал хэдлайнером фестиваля. "Хочу поблагодарить вас за организацию таких прекрасных, удивительных поездок по Амурской области. Мы проехали 14 муниципальных образований. Это огромная честь для нас выступать в Амурской области. Это память, которая останется в сердцах каждого из присутствующих здесь музыкантов. Спасибо вам за то, что вы очень серьезное внимание уделяете патриотической работе", - сказал начальник Центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации Сергей Дурыгин. Глава региона отметил, что фестиваль "Виват, Амур!" планируют сделать ежегодным и привлечь к нему коллективы из других стран, в том числе из Китая, определенные договоренности с коллегами из Поднебесной уже есть.

https://ria.ru/20231011/nagrady-1902099033.html

https://ria.ru/20231117/nagrady-1910188862.html

амурская область

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

амурская область, россия, москва, василий орлов (губернатор), сергей дурыгин